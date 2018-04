Hunder er verre for klimaet enn bilen ELSKER KJØTT: Hunder og katter spiser helst fôr basert på kjøtt, og da er miljøpåvirkningen enorm. (Foto: Frank Johannessen) annonse En voksen familiehund er verre for klimaet enn to store SUV-er, fordi de spiser stort sett kjøtt, viser en fersk klimarapport. 27.04.2018 kl 10:40

Hunder har ifølge amerikanske forskere i gjennomsnitt et kaloriinntak som er omtrent en tredel av en mennesker. Dette kommer i stor grad fra kjøtt, skriver Nettavisen.

Bare i statene alene, står kjøttproduksjonen til hunder og katters for for klimautslipp på 64 millioner tonn. Mer enn Norges samlede CO2-utslipp. Og funnene bekreftes av forskere fra New Zeeland.

Ifølge New Scientist og boken «Time to Eat the Dog, the Real Guide to Sustainable Living», har en kommet frem til at en middels stor hund i løpet av sin livstid har omtrent det samme miljøavtrykket som to store Toyota Land Cruisere med V8-motor.

En katt bruker ressurser tilsvarende en WV Gold, mens et par hamstre tilsvarer en flatskjerm, skriver Nettavisen.

På tide å vurdere kjæledyret?