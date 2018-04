Høyre vil ikke flytte fergeleiet i Kolbjørnsvik HAVNESTYRE-LEDER: Jarl Steinar Odinsen (Ap) er leder av styret for Arendal Havn KF, og mener det er nødvendig å flytte ferjeleiet. Han deltok på befaringen, men tok ikke ordet. (Foto: ) Ikke flytte: Geir Fredrik Sissener og resten av Høyre-gruppa i Arendal vil ikke flytte fergeleiet i Kolbjørnsvik. (Foto: Esben Holm Eskelund) annonse Aremndal Høyre ønsker ikke å flytte fergeleiet i Kolbjørnsvik. Det er klart etter kveldens gruppemøte i partiet. 30.04.2018 kl 21:42 (Oppdatert 21:44)

Jørund Flaa

Tlf: 913 20 109

- Vi har på gruppemøtet i kveld behandlet saken knyttet til detaljregulering av området Krana – Sletta i Kolbjørnsvik. Vi går mot forslaget til detaljregulering, sier Geir Fredrik Sissener (H) til Agdeprosten mandag kveld.

LES OGSÅ: Suksess-aksjon mot Kolbjørn-flytting

Sammen med Roar Gundersen og Benedikte Nilsen begrunner han beslutningen slik med at dagens fergeleie er viktig for det kulturhistoriske miljøet i Kolbjørnsvik.

- Dagens fergeleie er med på å styrke aktivitet og samhold i Kolbjørnsvik. Det kan tilpasses krav til rullestolbrukere ved hjelp av nye ramper. Dette er viktig for Høyre, sier de tre.

De mener også at dagens fergeleie kan bli tilpasset slik at det gir gode muligheter for elektrisk fergedrift.

- Vi sier NEI til dagens forslag til reguleringsplan fordi økt trafikk forbi en meget trang passasje i Sperrevigveien, som allerede i dag er trafikkfarlig, ikke er ønskelig, sier Sissener.

- Vi sier JA til at kommunen skal forvalte området på Krana – Sletta som et flott område der innbyggerne kan hygge seg med grønne omgivelser og der forslaget om kystkulturaktivitet er meget spennende, sier han.

Høyre-politikerne gjør det klart at de har tro på gode bussforbindelser til ferga (tilbringerruter) både på Hisøya og Tromøya.

- Det vil garantert gi økt og miljøvennlig kollektivtransport i Arendal. I dag har vi fått til en løsning i fylket der også unge voksne (inntil 30 år) kan nytte periodebillett fra AKT også på ferja. Det er kjempebra og en sak Høyre på fylket har kjempet for i mange år. Vi ønsker nå å utvide denne ordningen til å omfatte alle, sier de tre politikerne.