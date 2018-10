Høylytt krangel mellom restaurantleder og ansatt – politiet fryktet vold Politiet måtte rykke ut til en spesiell hendelse i Arendal fredag kveld. En ansatt ved en restaurant i byen ble bortvist. 19.10.2018 kl 21:15

Fredag kveld brøt det ut en krangel mellom en leder og ansvarlig leder på en restaurant i Arendal. Ifølge politiet skal det ha vært en uenighet om arbeidsforholdet som førte til krangelen. Til tross for besøk fra politiet klarte ikke de to å bli enige. Dermed ble politiet tvunget til å bortvise en av de to.

– Det var en høylytt krangel mellom to personer da vi kom til stedet. Det var ikke vold, men man var redd for at det kunne utvikle seg til det. Det viste seg at det var en uavklart situasjon rundt et arbeidsforhold. Det er i utgangspunktet ikke en politisak, men de ble ikke enige og da ble den personen som ikke hadde en lederrolle bortvist fra restauranten, opplyser politiet overfor Agderposten.

– Dette er ikke noe dere følger opp videre?

– Nei, dette må de to løse. Enten sivilrettslig eller gjennom dialog. Dette er ikke en politisak.