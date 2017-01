Høy pris for homo-vigsel annonse LEDER: Hva skal være Guds lære i Den norske kirke når Staten ikke lenger er med på å legge føringer? 04.01.2017 kl 07:25



Selv om mange i den norske kirke har kjempet for at klima- og innvandringspolitikk skal prege den teologiske diskusjonen i kirken, viser utmeldingstallene at det fortsatt er spørsmål rundt kjønn, abort og homofili som engasjerer kirkens medlemmer mest. Agderposten omtalte i går hvordan fem ganger så mange medlemmer som normalt, meldte seg ut av kirken i Agder og Telemark bispedømme i 2016. Utmeldingene kom etter at kirkemøtet åpnet for vielse av likekjønnede, godt hjulpet av muligheten til å melde seg ut via nett.

Fra mange hold jubles det over dette viktige vedtaket. Og allerede første februar kan de første likekjønnede parene trolig gifte seg foran et alter. For i slutten av januar skal Kirkemøtet i Den norske kirke tre sammen. Da vil det holdes en historisk avstemning der de vedtar en liturgi som kan brukes av likekjønnede par, ifølge Vårt Land. Det er det siste som gjenstår før homofile og lesbiske kan inngå et fullverdig ekteskap i Den norske kirke. I forslaget til vedtak fra Kirkerådet ligger det at liturgien skal kunne brukes allerede fra 1. februar.

Vedtaket blir da fattet kun en måned etter at Den norske kirke ikke lenger er en statskirke. Snart kommer debatten om hvordan kirken skal finansieres i fremtiden. Kulturdepartementet vurderer å innføre en medlemsavgift som erstatning for tapte inntekter etter dagens modell.

Bispedømmerådsleder Jan Olav Olsen uttaler til Agderposten at han ikke frykter teologiske debatter i den nye folkekirken. Men i en landsdel hvor utmeldingstallene forteller at mange er skeptiske til likekjønnet vigsel, kan prisen for det såkalte homo-vedtaket på sikt koste kirken dyrt - også i kroner og øre.