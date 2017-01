Få full digital tilgang på Agderposten i 1 måned for kun 99,- Klikk her Hei, ! Husk at du også har full tilgang til eAvisen. Les her Hei, og velkommen til Agderposten! Logg inn her

– Hold dere unna isen, den er tynnere enn man tror Utrygg is: Både i Arendal og i resten av fylket er det utrygg is. Her fra Jovann i Arendal – ikke langt fra Langsævannet. (Foto: Tom Bucher Hansen) Isen på både ferskvann og saltvann i distriktet er på ingen måte sikker – spesielt ikke langs kysten. Lørdag ettermiddag ble det slått alarm. 07.01.2017 kl 16:53

Tom Bucher Hansen

Tlf: 37 00 37 11 Da ble nemlig tre jenter observert vandrende på Langsævannet i Arendal – et sted hvor isen på ingen måte verken er tykk eller trygg. – Vi har fått melding om tre jenter på det som betegnes som usikker is på Langsævannet, meldte Agder politidistrikt klokken 16.00 lørdag. En halvtime senere meldte operasjonslederen at: – Jentene har kommet seg av isen og foreldrene kontaktet og orientert. Det oppfordres at folk over hele fylket, det seg være små som store, holder seg unna vann som har en ishinne og ser trygge ut.