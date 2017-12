Høines tapte kampen om direktørstillingen Tapte kampen: Hilde Høynes tapte kampen om å bli regiondirektør i NAV Agder. (Foto: Pressefoto) annonse Fylkesdirektør i NAV Vest-Agder, Elisabeth Blørstad (61), blir ny regiondirektør i NAV Agder. Fylkesdirektør i NAV Aust-Agder, Hilde Høynes (59), fortsetter i sin stilling til den nye regionen er etablert. 19.12.2017 kl 14:10 (Oppdatert 14:54)

Jørund Flaa

Tlf: 913 20 109

- Det har vært et vanskelig valg mellom to svært gode kandidater, men etter en grundig helhetsvurdering er jeg trygg på at Elisabeth vil være den rette til å lede det viktige arbeidet med å bygge og drifte den nye regionen NAV Agder, sier arbeids- og tjenestedirektør Kjell Hugvik i en pressemelding fra NAV Vest-Agder.

Blørstad fikk jobben

Elisabeth Blørstad er cand. mag. i samfunnsfag og pedagogikk. Hun har også etterutdanning i organisasjons- og endringsledelse, LEAN og coaching.

Elisabeth har vært fylkesdirektør i NAV Vest-Agder siden etableringen i 2006. Før det var hun direktør ved fylkestrygdekontoret i Vest-Agder og har også vært trygdesjef i Kristiansand, Mandal og Lyngdal.

- Elisabeth Blørstad har lang og solid erfaring fra etaten. Hun er en leder som er god til å involvere, er samlende og har en tydelig tilstedeværelse i egen organisasjon. Hun har også vært flink til å bygge en robust organisasjon rundt seg. Dette er egenskaper som vil være viktige når Agder skal samles til en region i Arendal. Elisabeth var også med i utredningen om myndige og løsningsdyktige NAV-kontor. Dette er et arbeid hun har videreført på en god måte i egen organisasjon, sier Kjell Hugvik.

Tapte kampen

Fylkesdirektør i Aust-Agder, Hilde Høynes, fortsetter i sin stilling frem til nye region er på plass.

- Jeg er glad for at Hilde Høynes fortsetter i sin stilling. Hilde er en dyktig leder og Aust-Agder kan over år vise til solide resultater. NAV Aust-Agder har bidratt til å utvikle NAV på flere områder, men spesielt jobbet godt på å se ungdom, utdanning og arbeid under ett. Jeg er trygg på at dette vil bli godt ivaretatt fremover, og at det vil bli overført til den nye regionen, sier Kjell Hugvik.

Elisabeth Blørstad blir fra mars 2018 prosjektleder for den nye regionen. Hun vil tiltre i stillingen som regiondirektør når NAV Agder er etablert.

I den denne perioden vil Viggo Hannås (67) være fungerende fylkesdirektør i NAV Vest-Agder.

Høynes gratulerer

Fylkesdirektør i NAV Aust-Agder Hilde Høynes gratulerer kollegaen som fikk jobben.

- Jeg gratulerer Elisabeth Blørstad med utnevnelsen som ny direktør for region Agder og ønsker henne lykke til med å etablere et nytt regionkontor i Arendal. Sammenslåingen av de to fylkeskontorene vil bety mye for statlige arbeidsplasser i Arendal, sier Hilde Høynes.