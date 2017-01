Få full digital tilgang på Agderposten i 1 måned for kun 99,- Klikk her Hei, ! Husk at du også har full tilgang til eAvisen. Les her Hei, og velkommen til Agderposten! Logg inn her

annonse annonse annonse Hit trillet Lotto-millionene VINNERREKKA: Tallene som gjorde en Kristiansander 7.5 millioner rikere lørdag. (Foto: Norsk Tipping.) annonse En kvinne i Vest-Agder rasket med seg 7 rette og milliongevinst, mens en mann fra Telemark vant dobbelt. 14.01.2017 kl 20:49

Smartingen fra nabofylket i øst hadde nemlig spilt to like rekker - og det ble helklaff på begge. Dermed kunne han innkassere dobbelt 7er premie. Pene 5.926.980 kroner ble det på den heldige vinneren. De øvrige tre vinnerne måtte nøye seg med halvparten, snaut tre millioner kroner. For uten mannen fra Telemark var det en kvinne fra Vest-Agder, en annen mann fra Telemark og en herremann fra Åsnes som kunne kose seg litt ekstra på lørdagskvelden. Her er vinnerrekka: 1 - 6 - 15 - 19 - 30 - 33 - 34 Tilleggstall: 13 annonse