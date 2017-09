Få full digital tilgang til alt innhold i 1 måned for kun 59,- Klikk her Hei, og velkommen til Agderposten! Logg inn her

Hest løp rundt på E18. Bilfører mistet lappen i 30-sone. Les mer fra politiloggen

Politiet fikk flere meldinger fredag ettermiddag om en løs hest som sprang rundt ved E18 i området Nesheim og Holtebekk i Arendal. 01.09.2017 kl 16:56

Ingmar Brokka Rike

Tlf: 911 86 282 Arendal 15.22: Hest på E18 Politiet fikk fredag ettermiddag flere meldinger om en hest som befant seg på E18 i området Nesheim og Holtebekk. - Vi forsøker å finne eieren, opplyste operasjonsleder i Agder politidistrikt. Klokken 15.43 melder politiet at hesteeier er på stedet og forsøker å få kontroll på hesten. Lillesand 15.04: Mistet lappen i 30-sone Fredag formiddag avholdt utrykningspolitiet en trafikkontroll i 30-sonen på Bergstøsletta. Politiet opplyser at det ble gjort ett førerkortbeslag. Bilføreren kjørte i 57 km/t i 30-sonen. Det ble også skrevet ut 14 forenklede forelegg for fart, samt to for manglende beltebruk. Lillesand 13.31: Motorsykkel parkert i tunnel Politiet meldte fredag ettermiddag om en motorsykkel som sto på veiskulderen inne i Steinsfosstunnelen i vestgående retning. - Vær obs, oppfordret politiet.

