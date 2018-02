Herpet naboens bil for 22.000 kroner etter bitter nabokonflikt : (Foto: ) annonse Nabokonflikten på det veletablerte boligfeltet i Grimstad tok helt av. 07.02.2018 kl 20:50 (Oppdatert 07.02.2018 kl 20:51)

Nå må 34 år gammel mann i fengsel etter at han herpet naboens bil for 22.000 kroner.

Agderposten har tidligere omtalt den heftige nabokonflikten i Grimstad som startet med en krangel om naboens barneoppdragelse og endte med at bilen hans ble herpet for 22.000 kroner.

Det hele startet med at naboen hadde 34-åringens barn på overnattingsbesøk i forbindelse med en nabofest. Da naboen i en alt for brysk tone ba naboens barn legge ned iPaden hun hadde på senga – som førte til at hun løp hjem, var krangelen i gang.

Det som minutter tidligere hadde vært en hyggelig nabofest med reker og el, endte med at 34-åringen slo ned naboen.

At alle hadde drukket, kan være en mulig forklaring på et det gikk som det gikk. Da 34-åringen seks uker etter voldsepisoden stilte opp på naboens trapp – og lovet ham mer juling, måtte politiet igjen gripe inn.

Nå er han dømt til 120 dager ubetinget fengsel.