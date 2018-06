Her slepes bassenget bort for å bli fikset Slepes: Her slepes sjøbassenget mot Eydehavn for å repareres. (Foto: Frank Johannessen) Tomt: Her lå sjøbassenget inntil torsdag morgen. (Foto: Frank Johannessen) annonse Det ødelagte sjøbassenget i Arendal er på vei til reparasjon. Målet er å få det på plass igjen i løpet av sommeren. 28.06.2018 kl 10:37 (Oppdatert 10:42)

- Vi går ikke ut med noen dato på når det skal være ferdig, men vi gjør det vi kan for å få fikset dette så raskt som mulig, sier daglig leder i Lite-House, Claes William Olsen.

Lite-House er selskapet som er etablert for å videreutvikle, produsere og selge ulike utgaver av badeanlegget i Arendal.

Må på land

Det var søndag 17. juni at det populære, flytende sjøbassenget i Arendal slo sprekker og knakk i den ene enden.

Bassenget ble da tømt for vann og deretter stroppet fast. Så langt vet man ikke helt hva som gikk galt, men skadene er såpass omfattende at det tidligere denne uken ble besluttet at bassenget må på land for å repareres.

I dag startet prosessen med å flytte bassenget til Eydehavn for reparasjon.

- Kan gå fort

- Vi har laget en prosedyre for å få bassenget ned til Eydehavn. Det vil bli løftet opp på land i løpet av dagen i dag. Da starter reparasjonsarbeidet umiddelbart, sier Olsen.

Han ønsker iikke å si konkret hvor lang tid han tror reparasjonen vil ta.

- Vi må få kappet løs det som er skadet, og så må vi se hvor mye av det som er igjen som må repareres. Alt kommer an på hvor omfattende skadene er, sier han.

Dersom skadene ikke er så omfattende som man frykter, kan reparasjonen gå fort, ifølge Olsen.

- Målet er helt klart at bassenget skal i drift igjen i løpet av sommeren, sier den daglige lederen.