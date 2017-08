Her slår lynet ned - se lesernes bilder og videoer fra uværet LYNNEDSLAG: Lynet rammer og ser ut til å flå ned ved Krøgenes. (Foto: Steffen Lundberg) RANNEKLEIV: Dette bildet er tatt på Rannekleiv natt til onsdag. (Foto: Kristoffer Aakenes) BØST PÅ BØSHEIA: Hele Risør var mørkelagt under uværet natt til onsdag, og kun lyn lyste opp husene og himmelen. Bildet viser Bøsheia, og Branntårnet ligger i den tette klynga med trær litt til venstre i bildet. (Foto: Thorvald Knudsen) SMALT SOM EI BOMBE: Lynet satte tydelige spor i treet og bakken like ved. (Foto: Christian Lien) LYNNEDSLAG I BARBU: Filmet i Barbu ved MacGregor. (Foto: Tommy Ulsted) BARBUDALEN: Dette bildet viser lynet over Engekjærveien natt til onsdag. (Foto: Elisabeth Grosvold) annonse Lynet slo ned flere steder i Aust-Agder. Her kan du se bilder og video av hvordan naturkreftene så ut. 02.08.2017 kl 13:03 (Oppdatert 13:13)

Over 300 lynnedslag i timen ble registrert i natt. Noen av dem ble fotografert og filmet. De ser du øverst i bildekarusellen.

Steffen Lundberg fanget et lynnedslag over Krøgenes.

Han har også tatt denne flotte videoen av lynnedslag:

På Sandstø på Tromøy fikk Christian Lien seg en kraftig støkk da lynet slo ned i treet rett ved huset.

– Det smalt som ei bombe.

Jeg våknet momentant og ble ordentlig skremt! Jordfeilbryteren hadde slått inn og strømmen var blitt borte i deler av huset. Grunnen til det var altså det kraftige elektriske feltet som oppstod rundt lynet da det traff treet ved siden av huset, sier Christian Lien.

Lynet hadde flerret av barken der strømmen løp ned treet og langs bakken, før det endte i et punkt noen meter unna.

Men det var flere som fikk med seg tordenværet i natt.

I videoen under skriver Tommy Ulsted at han filmet i sakte film ved MacGregor i Barbu når lynet slår ned.

Slik filmet Henrik Dønnestad det:

Og her er en film fra øverst i Barbudalen, på vei opp mot Nyli i Arendal, filmet av Elisabth Grosvold:

