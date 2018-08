Her kommer regn- og tordenværet: - Fredagen blir skikkelig fuktig Regn og torden: Onsdag morgen regner det i perioder kraftig i Arendal. (Foto: Jørund Flaa) Det er meldt ustabilt vær resten av uken og helgen. Fredag skal det bli ordentlig regnvær. 08.08.2018 kl 10:13

Jørund Flaa

Tlf: 913 20 109

Tropesommeren på Sørlandet er definitivt over for denne gang. Onsdag morgen regner det til dels kraftig over store deler av Aust-Agder og tordenværet truer ute i havet.

- Det ser ut som det meste av regnværet akkurat nå har passert Sørlandet, men det henger fremdeles noen regnbyger igjen ute i havet med retning mot Sørlandskysten, sier vakthavende statsmeteorolog, Espen Biseth Granan, til Agderposten.

- Ustabilt vær

Været onsdag morgen og formiddag er en forsmak på det vi har i vente resten av uken og i helgen.

- Det er ustabilt vær i vente hele uken, sier meteorologen.

Temperaturene vil trolig svinge mellom 17 og 20 grader resten av uken. Torsdag er det ventet relativt fint vær i Aust-Agder gjennom store deler av dagen.

Mye regn fredag

- Men sent i morgen kveld vil det skye til og det kommer inn nedbør. Fredag blir skikkelig grå og fuktig, sier Granan.

Nedbørsområdet som kommer inn torsdag kveld vil nemlig gi regnvær over så å si hele fylket gjennom fredagen.

- Hvor det blir mest nedbør er litt vanskelig å si akkurat nå, men at det blir regn er sikkert, sier han.

- Skogbrannfaren vil avta

Lørdagen ser litt lysere, men også da er det ventet noen ettermiddagsbyger langs Sørlandskysten.

- Det samme gjelder egentlig søndagen, selv om det ikke blir like mye nedbør som på fredagen så kan det nok bli perioder med bygevær, sier Granan.

Statsmeteorologen tror det i sum vil komme såpass mye regn i fylket i løpet av uken at skogbrannfaren kommer til å avta noe.