Her hilser Kong Harald på flomofre på Sørlandet

Hans Majestet Kongen besøker de flomrammede områdene i Kristiansand og Birkenes i dag. 06.11.2017 kl 09:29

Når Hans Majestet Kong Harald kommer til Birkeland i dag for å inspisere flomskadene, står Rolf Jansen og ønsker ham velkommen med flagg og hurrarop.

- Det er flott at Kongen kommer hit. Jeg har møtt både ham og hans far, Kong Olav, tidligere,sier den spreke pensjonisten.

Han husker spesielt godt at Kongen tok ham i hånda og hilste på under et besøk i Kristiansand i 1977.

- Det var veldig flott av ham, sier Jansen.

Besøker flomrammede

I Birkenes rådhus vil Kongen få møte innbyggere og bedriftsledere som ble rammet av flommens ødeleggelser.

Representanter for Kristiansand og Birkenes kommunene, Sivilforsvaret, helse- og omsorgstjenestene og innsatspersonell vil orientere Hans Majestet om den innsatsen som ble gjort under og etter flommen.

Birkenes var en av kun tre kommuner som Kong Harald ikke har besøkt i sin tid som kronprins og konge.

Mistet huset

Under møtet i Birkenes rådhus vil Kongen også møte ordføreren og rådmannen i Tvedestrand for å få en orientering om flommen som rammet byen for to uker siden.

Kongen skal også møte beboere i Kilåsen, som mistet huset i jordras under flommen.

Agderposten dekker kongebesøket med video, bilder og tekst utover mandagen.