Få full digital tilgang på Agderposten i 1 uke for kun 1,-. Få umiddelbar tilgang Hei, ! Husk at du også har full tilgang til eAvisen. Les her Hei, og velkommen til Agderposten! Logg inn her

annonse annonse annonse Her går én av tre på trygd Brokelandsheia, Gjerstad.: Gjerstad skiller seg ut på trygdestatistikken. annonse I flere kommuner i Aust-Agder er over 30 prosent av innbyggerne i arbeidsfør alder på trygd. 28.01.2017 kl 19:00 (Oppdatert 19:26)

På landsbasis er tallet 22,8 prosent. - Det er tradisjonelt Aust-Agder, Østfold og Finnmark som har de høyeste trygdetallene, sier Per Lund, direktør for spesialenheter i Nav Vest-Agder, til Finansavisen. Nylig hadde Fædrelandsvennen en reportasje om hvor mange som mottar trygd i alle kommunene i Aust- og Vest-Agder. Tallene viser at i Aust-Agder har åtte kommuner en trygdeandel på over 30 prosent. Høyest ligger Gjerstad og Tvedestrand med henholdsvis 33,9 og 32,8 prosent. Snittet i Aust-Agder er 29,1 prosent. I Vest-Agder er fire kommuner over 30 prosent, med Sogndalen på topp med 32,1 prosent. Ferske tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at 4,7 prosent er arbeidsledige i Norge. - Legger man til alderspensjonistene, er det ikke bærekraftig at en tredjedel av personer i yrkesaktiv alder mottar trygd. I tillegg eldes befolkningen stadig mer, og flere går av før de burde, sier Lund til Finansavisen. Trygdetallene inkluderer personer som er arbeidsledige, går på arbeidsavklaringspenger, er sykemeldte eller uføretrygdede. Kvinner som er i fødselspermisjon registreres ikke i disse kategoriene. annonse