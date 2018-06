Her fikser de endelig veien igjen Fikser veien: Her er entreprenørene i full sving med å fikse skadene på fylkesvei 140. (Foto: Jostein Aalvik) Ny asfalt: Entreprenørene er i full sving med å fikse skadene på fylkesvei 140. Her skal de legge ny asfalt. (Foto: Jostein Aalvik) annonse Dagen etter at agderposten.no omtalte kjøreforholdene på fylkesvei 140, ble veien fikset. 07.06.2018 kl 09:49

Jørund Flaa

Tlf: 913 20 109

- Etter telefon til Statens vegvesen ble det satt inn fullt trøkk for å reparere veien, opplyser en av naboene, Jostein Aalvik, til Agdeprosten.

Som Agderposten skrev i slutten av mai var det blitt store skader på fylkesvei 140 etter anleggstrafikken til E18-anlegget.

Tirsdag 5. juni var deler av veien blitt utbedret, men ikke godt nok mente flere av beboerne.

- Legger med bilde av veien etter at det ble utbedret. Blir det bedre nå må vi bruke traktor til jobb. For dere som kjører bil her, hold på hatten og sikt godt når dere kjører, ellers blir deler av bilen deres liggende igjen på Ottersland, skrev John Peder Johnsen i en e-post.

Onsdag 6. juni var det igjen full aktivitet for å få fikset veien, opplyser Aalvik.

- De har gravd av gammel asfalt, kjørt bort et antall lass med dårlig masse og kjørt på ny. I skrivende stund holder de på å legge et topplag med grus så nå blir det «fryd og gammen» for bilistene og de behøver definitivt ikke å bruke traktor, opplyser han i en e-post til Agderposten torsdag morgen.