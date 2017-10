Her er veiene stengt

Få full digital tilgang til alt innhold i 1 måned for kun 59,- Klikk her Hei, og velkommen til Agderposten! Logg inn her

Frank Johannessen

Tlf: 911 03 385 Aust-Agder - Midlertidig stengt Stengt på grunn av sprengningsarbeid. Omkjøring er skiltet. Fv 48 Vossbekken - Øygardsdalen, på strekningen Øygardsdalen - Frivoll

Gjelder fra: 17.08.2017 kl. 07:00 Gjelder til: 13.11.2017 kl. 16:00

Aust-Agder - Midlertidig stengt

Stengt på grunn av vegarbeid. Omkjøring er skiltet. Utrykningskjøretøy kan passere. Fv 123 Sagene - Smalsund, på strekningen Våje - Kvernvollen

Gjelder fra: 25.09.2017 kl. 12:00 Gjelder til: 15.08.2018 kl. 12:00

Aust-Agder - Midlertidig stengt

Stengt på grunn av vegarbeid. Fv 140 Øvre Hesthag - Lyngfjellheia, på strekningen Røydalsbekken - Brovoll

Gjelder fra: 15.06.2017 kl. 12:00 Gjelder til: 01.11.2017 kl. 12:00

Aust-Agder - Midlertidig stengt

Stengt på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 08:00 til 24:00. Omkjøring er skiltet. Fv 235 Jernbanegata mellom Lofthusveien og Oddekleiva, i Lillesand kommune

Gjelder fra: 11.10.2017 kl. 08:00 Gjelder til: 02.10.2018 kl. 00:00

Aust-Agder - Midlertidig stengt

Stengt på grunn av sprengningsarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 19:00. Omkjøring er skiltet.

Rutegående trafikk kan passere. Fv 417 Gryting - Lia, på strekningen Bråten - Renstøl

Gjelder fra: 19.09.2017 kl. 07:00 Gjelder til: 30.10.2017 kl. 19:00

Redusert framkommelighet

Aust-Agder - Redusert framkommelighet

Nedsatt hastighet til 50 km/t, manuell dirigering og kan bli stengt i perioder på inntil 10 minutter i periodene: Mandag

til fredag fra 09:00 til 14:00. Ev 18 [61] Sundekrysset - [62] Brokelandsheiakrysset, på strekningen Arendal - Larvik

Gjelder fra: 02.10.2017 kl. 09:00 Gjelder til: 30.10.2017 kl. 14:00

Aust-Agder - Redusert framkommelighet

Toveis trafikk i ett løp på grunn av vegarbeid. Ev 18 Steinsåstunnelen, på strekningen Kristiansand - Arendal

Gjelder fra: 16.09.2017 kl. 06:03

Aust-Agder - Redusert framkommelighet

Kan bli stengt i perioder på inntil 5 minutter på grunn av sprengningsarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 09:00

til 14:00 og fra 19:00 til 06:00 (neste dag). Lørdag fra 09:00 til 14:00. Søndag fra 19:00 til 06:00 (neste dag). Ev 18 [71] Harebakkenkrysset - [70] Stølenkrysset, på strekningen Arendal - Larvik

Gjelder fra: 31.07.2017 kl. 09:00 Gjelder til: 22.12.2017 kl. 06:00

Aust-Agder - Redusert framkommelighet

Nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vegarbeid. Aust-Agder - Redusert framkommelighet

Kan bli stengt i perioder på inntil 5 minutter på grunn av sprengningsarbeid. Ev 18 [67] Rømyrkrysset - [68] Krysset Fiansvingen, på strekningen Arendal - Larvik

Gjelder fra: 02.06.2017 kl. 09:00 Gjelder til: 23.12.2017 kl. 06:00

Aust-Agder - Redusert framkommelighet

Nedsatt hastighet til 50 km/t, manuell dirigering og kan bli stengt i perioder på inntil 20 minutter på grunn av

vedlikeholdsarbeid. Rv 9 Fånefjelltunnelen - Svåatunnelen, på strekningen Evje - Haukeligrend

Gjelder fra: 23.10.2017 kl. 08:00 Gjelder til: 23.10.2017 kl. 23:00

Aust-Agder - Redusert framkommelighet

Nedsatt hastighet til 50 km/t, lysregulering og stedvis manuell dirigering på grunn av vegarbeid. Rv 9 Bjåfjorden - Jerpeneset, på strekningen Evje - Haukeligrend

Gjelder fra: 13.10.2017 kl. 07:00 Gjelder til: 01.07.2018 kl. 20:00

Aust-Agder - Redusert framkommelighet

Redusert framkommelighet på grunn av oversvømmelse. Fv 36 Hunsdal, på strekningen Skiftenes - Langemyr

Gjelder fra: 03.10.2017 kl. 17:26

Aust-Agder - Redusert framkommelighet

Innsnevring og lysregulering på grunn av steinras. Fv 42 Frolands verk, på strekningen Steinsland (Vest-Agder grense) - Arendal

Gjelder fra: 01.10.2017 kl. 14:32 Aust-Agder - Redusert framkommelighet Nedsatt hastighet til 40 km/t på grunn av vedlikeholdsarbeid. Fv 202 Rørendal - Tromøya Gjelder fra: 14.07.2017 kl. 07:00 Gjelder til: 31.12.2017 kl. 23:59 Aust-Agder - Redusert framkommelighet Manuell dirigering og kan bli stengt i perioder på inntil 1 time på grunn av asfaltarbeid i periodene: Mandag til

torsdag fra 06:00 til 21:00. Utrykningskjøretøy og rutegående trafikk kan passere. Fv 237 N. Tingsaker - Heldal, i Lillesand kommune

Gjelder fra: 23.10.2017 kl. 06:00 Gjelder til: 26.10.2017 kl. 21:00 Aust-Agder - Redusert framkommelighet Redusert framkommelighet på grunn av opprydningsarbeid.

Fv 256 Birkeland, på strekningen Jordbruna - BirkelandGjelder fra: 06.10.2017 kl. 15:44 Aust-Agder - Redusert framkommelighet

Nedsatt hastighet til 50 km/t og lysregulering på grunn av vegarbeid. Fv 402 Storemyr, på strekningen Storemyrkrysset - Birkeland

Gjelder fra: 02.10.2017 kl. 08:00 Gjelder til: 15.11.2017 kl. 15:30 Vegarbeid Aust-Agder 23.10.2017 kl. 02:00 Aust-Agder - Redusert framkommelighet

Redusert framkommelighet på grunn av oversvømmelse. Fv 405 Solheim (Vest-Agder grense), på strekningen Solheim (Vest-Agder grense) - Vegusdal Stengt: Veien fra Libru og over til Rise, ca 500 meter etter Libru. Stengt med skilt. Gjelder fra: 01.10.2017 kl. 13:47 Aust-Agder - Redusert framkommelighet Nedsatt hastighet til 50 km/t, manuell dirigering og kan bli stengt i perioder på inntil 10 minutter på grunn av

sprengningsarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 09:00 til 14:00. Fv 418 Brokelandsheiakrysset - Renstøl, på strekningen Moland - Egddalen

Gjelder fra: 02.10.2017 kl. 09:00 Gjelder til: 30.10.2017 kl. 14:00

Aust-Agder - Redusert framkommelighet

Kan bli stengt i korte perioder og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av sprengningsarbeid. Fv 420 Tingsaker, på strekningen Studevannet (Vest-Agder grense) - Stølenkrysset

Gjelder fra: 10.10.2017 kl. 07:00 Gjelder til: 31.12.2017 kl. 20:00

Aust-Agder - Redusert framkommelighet

Innsnevring og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vedlikeholdsarbeid. Fv 420 Kleivsmoen - Borkedalen, på strekningen Studevannet (Vest-Agder grense) -

Stølenkrysset

Gjelder fra: 01.08.2017 kl. 07:00 Gjelder til: 31.12.2017 kl. 20:00

