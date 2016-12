Få full digital tilgang på Agderposten i 1 måned for kun 99,- Klikk her Hei, ! Husk at du også har full tilgang til eAvisen. Les her Hei, og velkommen til Agderposten! Logg inn her

annonse annonse annonse Her ble det målt 18,1 varmegrader i natt SOMMERVARME I DESEMBER: I Møre og Romsdal ble det målt sommertemperaturer natt til 30. desember 2016. (Foto: NTB scanpix) annonse Vinterværet i Norge har fortsatt overraskelser på lager. Natt til fredag ble det målt sommertemperaturer i Møre og Romsdal. 30.12.2016 kl 11:01

I Sunndalsøra ble det målt 18,1 grader, noe som er den høyeste temperaturen som er registrert i Norge i slutten av desember, skriver Adresseavisen. Det var varme fønvinder som sendte temperaturen rett til himmels i landsdelen. Nattens temperatur er også bare 0,2 grader fra varmerekorden for desember for Møre og Romsdal. 1. desember 1998 ble det registrert 18,3 grader på Sunndalsøra. Kaldest i landet: 8,2 grader Også andre steder i fylket ble det natt til fredag målt svært høye temperaturer til årstiden å være. I Tafjord ble det registrert 16,8 grader, Marstein hadde 16,3 grader, Valldal 14,4 grader og Linge 14,3 grader. Den laveste temperaturen i landet natt til fredag ble målt til minus 8,2 grader på Høydalsmo i Telemark. Været gjorde også krumspring østafjells der varm luft i høyden slo ned i lavlandet enkelte steder og førte til voldsomme temperaturstigninger på rekordtid. Som i Nesbyen der gradestokken spratt opp ti grader på en time. Rasfare De siste ukene er det kommet en rekke advarsler fra forskjellige etater om både kraftig vind, høye bølger jord- og snøras og store nedbørsmengder. Fylkesvei 691 i Gloppen kommune i Sogn og Fjordane ble fredag stengt ved Ommedal på grunn av jordras. Nordpå er det snøras det dreier seg om. Fredag ventes store nedbørsmengder, opptil 70 millimeter på et døgn, mest på Helgeland. Norges vassdrags- og energidirektorat tror det vil gå snøskred ved bratte heng i Nordland sør for Bodø fredag og lørdag. Varsom.nober publikum holde seg unna skredterreng (brattere enn 30 grader) og utløpssoner for skred. Det er også fare for at store naturlig utløste skred kan forekomme og nå ned til veier og bebyggelse. Innstilte hurtigbåter En rekke hurtigbåtavganger i Trøndelag er innstilt fredag morgen. Verst er det i Nord-Trøndelag, der flere reisende må belage seg på alternativ transport. Også hurtigbåtavgangen fra Trondheim til Kristiansund ble innstilt fredag morgen, skriver Adresseavisen. I Nord-Trøndelags nordligste kommune Leka begynte ferja mellom øya og fastlandet å gå fredag morgen, etter at de to første avgangene var innstilt. – Det var opp i full storm på ferjeleiet på Skei i morges, sier matros Frode Fjær på ferja som går mellom Skei og Gutvik. Ferja går så lenge været tillater det, men det blir kanskje stopp igjen i ettermiddag. – Vi ser det an utover dagen. Vinden skal ta seg opp igjen i ettermiddag. Er det noen som har tenkt seg over, anbefaler vi å nytte tida i formiddag, sier Fjær. Det blåser opp til liten til full storm på kysten natt til nyttårsaften. (©NTB) annonse