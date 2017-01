Få full digital tilgang på Agderposten i 1 måned for kun 99,- Klikk her Hei, ! Husk at du også har full tilgang til eAvisen. Les her Hei, og velkommen til Agderposten! Logg inn her

Helte krutt i boks og tente på: Stygt skadet i ansiktet NYTTÅR: Her fyrverkeriet over Arendal. På Rykene gikk det galt for en mann da en kruttladning eksploderte. (Foto: Elisabeth Grosvodl) Mannen ble kjørt til sykehus etter hendelsen på Rykene. 01.01.2017 kl 07:15

Tarald Reinholt Aas

Tarald Reinholt Aas

Tlf: 37 00 37 51 En snau time inn i det nye året ble en mann kjørt til sykehsu etter en fyrverkeriulykke på Rykene. Ifølge politiet skal han ha helt krutt i en boks og tent på. Rykene: Politiet oppretter sak på forholdet. — Agder politi OPS (@AgderOPS) 1. januar 2017 Da det smalt, ble han stygt skadet i ansiktet, melder operasjonsleder. Han ble kjørt til sykehus med ukjent skadeomfang. Politiet oppretter sak. Agderposten kommer tilbake med flere politihendelser fra nyttårsaften