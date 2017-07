Hektisk natt for politiet: 40 meldinger om festbråk annonse Operasjonsleder i Agder politidistrikt melder at politiet har hatt en hektisk natt i Agder. 01.07.2017 kl 08:23

Operasjonsleder opplyser på Twitter in at det har vært hektisk for mannskapene i Agder politidistrikt natt til lørdag.

Politiet har registrert 20 bortvisninger i loggen. De fleste av disse i Kristiansand.

Politiets operasjonssentral har også mottatt rundt 40 meldinger om høy musikk, slagsmål, fyll og bråk i de ulike byene i Agder.

Festivalen Palmesus i Kristiansand og countryfestivalen på Ose har forløpt rolig og greit. Det er tilbakemeldingene fra politiets innsatsledere.