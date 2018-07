Hardest kamp om lærerstudiene på UiA uia: Bluebox og inngangspartiet ved Universitetet i Agder i Grimstad. (Foto: Irene Hegge Guttormsen) Opptaket: De 14 vanskeligste studieprogrammene å komme inn på foran 2018. Du skal ha gjort det godt på skolen om du vil utdanne deg til lærer på Universitetet i Agder. 19.07.2018 kl 20:15 (Oppdatert 21:03)

Matias Smørvik

Tlf: 911 45 962

Torsdag ble søkertallene til høyere utdanning offentliggjort. 4952 har fått tilbud på UiA gjennom Samordna opptak. I tillegg kommer rundt 2600 som har fått tilbud om studieplass i lokalt opptak.

Hardest kamp var det for å komme inn på praktisk pedagogisk utdanning, en tilleggsutdanning som gir deg lærerkompetanse. Her var kravet 5,5 karakterpoeng.

Deretter følger tre lektorutdanninger, i norsk, samfunnsfag og historie.

Færre vil bli ingeniører

På campus Grimstad er det tøffeste studiet å komme inn på masterprogrammet i industriell økonomi- og teknologiledelse. Utdanningen krever 53,3 karakterpoeng, noe som er en økning på to karakterpoeng sammenlignet med 2017.

Det er fakultet for teknologi- og realfag som er mest toneavgivende i Grimstad. Der har søkingen vært svakere enn tidligere år.

Universitetet skriver på sine nettsider at de vil opprettholde studenttallet fra 2017 ved studieretningene i data, fornybar energi og elektro, mens mekatronikk og byggdesign kan få noen færre studenter.

Opptaket: De 14 vanskeligste studieprogrammene å komme inn på foran 2018. Foto: -

– Vi er overrasket over at søkningen til mekatronikk ikke var bedre i år, og tror det kan ha sammenheng med at søkerne har et for ensidig og negativt bilde av yrkesmulighetene, sier studiedirektør Greta Hilding til universitetets nettside.

– Oppmerksomheten i offentligheten har vært på oljerelaterte yrker, men dette studieprogrammet har også svært spennende muligheter innen automatisering, robotisering og kunstig intelligens – som åpenbart er fremtidsrettede, fortsetter hun.

Menn vil studere sykepleie

Sykepleiestudiene øker poenggrensene både ved Campus Grimstad og Campus Kristiansand. I Grimstad økte poenggrensen fra 46,6 i fjor til 48,8 i år.

I tillegg til sykepleiestudentene i Samordna opptak er det i år opptak til distriktsvennlig sykepleieutdanning, hvor mye av undervisningen er nettbasert. UiA fikk 10 ekstra studieplasser til sykepleiestudiene i revidert nasjonalbudsjett, hvor gikk to til Grimstad.

UiA har et pilotprosjekt hvor de for første år gir tilleggspoeng til mannlige søkere. I fjor ble 14 prosent av tilbudene om studieplass ved sykepleiestudiet i Grimstad gitt til menn. I år er tilsvarende tall 19 prosent.