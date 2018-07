Har skrevet ut seks bøter fart og manglende flytevest POLITIBÅTEN: På bildet Arendals politibåt fra en tidligere patrulje. (Foto: Stein Harald Øigård) Politibåten har vært ute på kontroll flere steder i Agder. Seks båtførere må belage seg på å plusse på statskassa. 19.07.2018 kl 21:29

Matias Smørvik

Tlf: 911 45 962

I Lillesand i området Brekkestø og Isefjærfjorden ble totalt 26 båtførere kontrollert. Av de 26 fikk tre bøter for fart, mens en siste fikk bot for å ha droppet flytevesten.

I Byglandsfjorden ble 24 båter kontrollert, men ingen reaksjoner gitt.

Også i Mandal har politibåten vært ute. Her ble det delt ut to bøter for manglende flytevest etter at åtte båter ble kontrollert.