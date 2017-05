Håndverkere markerte 170 år BAR EKSTRAFANE: Egil Svensen fra Sogne mekaniske verksted. (Foto: Irene Hegge Guttormsen) I BORGERTOG: Arendal Håndverk og Industribedrifters Forening (AHIF) ble dannet i 1847. Leder Knut Guttormsgaard midt i bildet. (Foto: Irene Hegge Guttormsen) I FARTA: Smed Erik Gjendem og hundene hans var med i toget. (Foto: Irene Hegge Guttormsen) STASELIGE: Bak fanen gikk først Svennepromosjonens medlemmer iført kappe og flosshatt som de bruker under utdelinger av fag- og svennebrev. (Foto: Irene Hegge Guttormsen) annonse INNSENDT: Håndverkerforeningen økte medlemstallet drastisk etter bybrannen i 1868. Nå feirer foreningen 170 år. 18.05.2017 kl 21:44



Arendal Håndverk og Industribedrifters Forening (AHIF) fyller 170 år - og markerte dette i borgertoget 17. mai.

Utfordringer

I Håndverkerforeningen (som den ofte kalles) sin jubileumsbok fra 1997; «Håndverk i fortid og nåtid» av N.P. Vigerstøl står en interessant tekst hentet fra foreningens papirer.

Året er 1869 og byen skal bygges opp etter den siste storbrannen i 1868.

Foreningen er i rivende utvikling med en svÆrt ambisiøs og aktiv formann.

Her viser det seg at ikke alt går så lett som ønskelig, og det å drive foreningsvirksomhet har sine utfordringer.

Alle i sving

I 1869, året etter den store bybrannen, økte medlemstallet voldsomt og kom opp i 102 personer.

Det var naturlig nok masse å gjøre med gjenoppbygging av byen og alle byens håndverksfag var i sving.

Skomakerens fest

Foreningen hadde en svært aktiv formann, skomaker Chr. L. Christenesen.

En av hans påfunn var å lage en stor håndverksutstilling og å markere slutten på denne med en stor fest 17. mai 1869.

Vi synes den delvis kan gjengis som den er.

Utstilling

Her fra Vestlandske Tidende 2. februar 1869:

«Til den af Arendals Haandverkerforening paatænkte Industriutstilling, som agtes afholdt fra 9. til 17. mai inclusive i Herr Skibsreder Eydes dertil velvillige overladte Locale tillade Undertegnede sig at herved at opfordre Enhver i Arendal og tilgrændsende Landdistrikter at indsende Gjendstande, det være sig enten Haandværker- eller Huusflidsarbeider, som ere forfærdigede af Vedkommende selv eller paa deres Værksted.»

Bygde opp byen

Nå ble det aldri den utstillingen som styret hadde tenkt seg, interessen med å sende inn arbeider var for liten, ifølge Vigerstøl.

Håndverkerne hadde mer en nok med å bygge opp byen etter brannen.

Det ble likevel en liten utstilling, den første i byens historie.

Men skomaker Christensen ville mer.

Han samlet alle byens foreninger om et festarrangement 17. mai der han selv holdt dagens tale for fedrelandet.

Dette var før 17. mai-togenes tid som i følge lørdagens kronikør Vidar Iversen først ble arrangert i Oslo i 1870.

– Slappe medlemmer

Selv om håndverkerforeningen hadde mange jern i ilden og sto på, skriver Vigestøl, var likevel ikke formannen imponert over medlemmenes interesse.

I årsberetningen som ble avgitt på et møte i juli 1870, refser Christensen medlemmene for slapphet og interesseløshet:

«Det maa vel erkjendes at det har lykkedes vor Forening at udrette meget nyttigt og godt, men det maa ogsaa være sagt, at der i Anliggender som netop berører vor egen som andre Medborgeres interesser, vises en Slaphed og mangel paa Samhold, som vi maa legge Vind paa at forjage, thi kalde vi os en Forening ikke samensat for at nedrive eller sætte Hensynet for Andres Vel til Side og kun tænke paa oss selv, men med forenede Kræfter arbeide for vort eget og Medborgernes Vel, da maa vi ogsaa vide, at hver enkelt af os har sin Forplgtelse, og maa bidrages it til at fremme de forskjellige Øiemed, saa at ordet Forening kan svare til navn.»

70 medlemmer

Arendal Håndverk og Industribedrifters Forening (AHIF) fyller altså 170 år i år. Vi markerte dette i årets folketog 17. mai.

Foreningen har i dag 70 medlemsbedrifter i 20 ulike fag.

Innsendt av Knut Guttormsgaard, formann i Håndverkerforeningen