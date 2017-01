Han skulle bare stramme lasten, da gikk det galt MYE LAST: Vogntoget var lastet med store mengder materialer. (Foto: Bjørg Breivik) GLATT: Det er svært glatt på stedet hvor vogntoget skled ut før det veltet. (Foto: Bjørg Breivik) annonse Da sjåføren skulle stramme lasten i Kviteseidkleivene tirsdag ettermiddag, forsvant vogntoget plutselig ned heia. 24.01.2017 kl 13:27 (Oppdatert 17:09)

Jon-Inge Hansen

Tlf: 905 48 995 Martin Øyvang (Varden)

Tlf: 414 59 967

Vogntoget rullet ned en skrent, og må berges av tungbergingsbil.

– Sjåføren parkerte i en lomme og gikk bak for å stramme lasten. Mens han holdt på med stroppene rullet eller skled vogntoget fremoverover, sier operasjonsleder Geir Kastmo.

Sjåføren ble ikke skadd, og det ble ingen annen personskade. Vogntoget har fått materielle skader.

Lasten strødd

I følge politiet var lasten materialer.

– Det må berges, lasten ligger strødd utenfor veien, sier Kastmo.

GLATT: Det er svært glatt på stedet hvor vogntoget skled ut før det veltet. Foto: Bjørg Breivik

Håndbrekket på

Senere tirsdag ettermiddag forteller operasjonsleder Vidar Aaltvedt i politiet at sjåføren, en mann i 60-årene, forklarte at han ante fred og ingen fare da uhellet skjedde.

– Han har forklart til patruljen at han hadde sikret kjøretøyet med håndbrekk og bremser, og at det kom som et sjokk at det kunne skli ut av veien før det veltet 25 meter ned heia, sier Aaltvedt som legger til at vogntoget er norskregistrert.

– Det var svært glatt på stedet, så det kan ha en sammenheng, legger han til.

Politiet varsler om at veien kan bli periodevis stengt når vogntoget skal berges.

– Det er en utfordring med en slik berging, og sannsynligvis vil det bli behov for å stenge veien helt i kortere perioder, sier Aaltvedt.