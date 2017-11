Få full digital tilgang til alt innhold i 1 måned for kun 59,- Klikk her Hei, og velkommen til Agderposten! Logg inn her

annonse annonse annonse Han kom i 100 km/t: Det hadde passert på E18, men ikke i 60-sonen annonse Den mannlige bilisten ble politianmeldt og fikk førerkortet beslaglagt etter fartsovertredelsen i Arendal. Les om søndagens politihendelser her. 12.11.2017 kl 21:04 (Oppdatert 21:13)

Tarald Reinholt Aas

Tlf: 957 78 354 Klokken 19.06 ble en mannlig bilfører politianmeldt etter å ha blitt målt til 100 km/t i Arendal. Samtidig røk førerkortet hans – det var 60-sone på stedet. Manglet lappen I samme tidsrom ble en annen mannlig bilfører anmeldt i for kjøring uten gyldig førerkort på E18 i Kristiansand. Dette ifølge Agder-politiet på Twitter. Rådyr påkjørt Kort før klokken 17.00 fikk politiet melding fra Simonstad i Åmli om et påkjørt rådyr. – Vegtrafikksentralen tar seg av dyret, opplyste operasjonsleder Stengte E18-tunnel Tidligere på onsdag brøt det ut en bilbrann i Brattheiatunnelen på E18 i Lillesand. Brannen ble raskt slukket, men tunnelen måtte i et kortere tidsrom stenges. Nattens hendelser kan du lese om her.

annonse