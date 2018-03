Han er mannen på E18-bildet: - Hevnen kommer! HVEM ER DETTE: Dette skiltet står strategisk plassert foran Nye Veiers webkamera på Grenstøl. (Foto: Nye Veier) SINGEL, MEN IKKE PÅ JAKT: Joakim Røv fra Dalen bekrefter at han er den single mannen på skiltet, men avviser at han er desperat etter å få seg kjæreste. (Foto: Privat) SINGEL: I alle fall ifølge skiltet. (Foto: Nye Veier) annonse Bildet av Joakim Røv (24) fra Dalen dukket opp på Nye Veiers webkamera som filmer E18-utbyggingen på Grenstøl. Selv har han en anelse om hvem som står bak, og vil bruke påsken på å pønske ut hevnen. 21.03.2018 kl 11:18 (Oppdatert 13:06)

Joakim Røv (24) fra Dalen jobber som mekaniker på Nye Veiers E18-anlegg på Grenstøl.

Her har han hatt sin arbeidsplass i vel et halvt år, og jobber skift med 14 dager på og 14 dager av vakt.

Kun få timer etter at han gikk av vakt mandag, kom meldingen om at han prydet Nye Veiers webkamera fra området. Bildet av den blide, unge mannen med teksten «SINGEL» var plassert strategisk i bildeutsnittet.

SINGEL: I alle fall ifølge skiltet.

- Jeg har en anelse om hvem som står bak. Det er nok ganske mange, ler Røv, som bekrefter at han er singel slik det står på bildet.

Han utelukker ikke at stuntet er gjort som hevn for spøker han tidligere har vært med på å få i stand selv på arbeidsplassen.

- Dette er nok gjort på ren faenskap, for å si det rett ut. Vi har et miljø for å finne på sånt, ler han.

Lover hevn

Med flere timers reisetid fra arbeidsplassen, der skiltet nå står, og hjem, prioriterer han ikke å bruke en fridag på å reise tilbake for å ta ned skiltet igjen.

- Nei, det blir nok stående en stund nå. Jeg skal ta det så fort jeg er tilbake på jobb, men det er jo et stykke opp til masten der, sier Røv, som bare ler av kollegenes stunt.

- Men jeg lover at det kommer ny hevn tilbake. Denne var litt under beltestedet. Nå har jeg 14 dager fri, så jeg skal bruke påsken til å tenke på det, fastslår 24-åringen.

SINGEL, MEN IKKE PÅ JAKT: Joakim Røv fra Dalen bekrefter at han er den single mannen på skiltet, men avviser at han er desperat etter å få seg kjæreste.

- Er ikke på jakt

Selv mener han at bildet får ham til å fremstå som desperat etter å finne kjærligheten, noe han på det sterkeste avviser at han er.

- Nei, jeg er ikke på jakt etter kjæreste.

- Så du vil avvise eventuelle friere som ser bildet av deg og viser interesse?

- Nei, man vet jo aldri... Men det er nok ikke så mange som ser på webkameraet til Nye Veier da, svarer Røv.

- Nei, men nå er det jo flere aviser som omtaler saken, så kanskje det hjelper på?

- Ja, da hjelper det seg. Herregud.... ler Røv.

