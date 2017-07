Hadde tre ubesvarte anrop fra Hamar FULL POTT: Handleturen til Bø skulle vise seg å være intektsbringende for Tønsberg-kvinnen. (Foto: Norsk tipping) annonse Da han så at det var tre ubesvarte anrop fra Hamar, skjønte Risør-mannen hva som hadde skjedd. 24.07.2017 kl 07:06 (Oppdatert 07:30)

Bjørn Atle Eide

Tlf: 913 86 536

Lørdagens Joker-vinner, en mann fra Risør, tok ikke telefonen da Norsk Tipping ringte. Dermed var det datamaskinen som gjorde valgene på direkten på TV lørdag kveld.

Han kunne neppe gjort det særlig bedre selv. På det aller første tallet skjulte Jokeren seg, og Risør-mannen kunne innkassere 1.968.000 kroner.

Men Risør-mannen tok ikke telefonen da vinnertelefonen fra Hamar kom lørdag kveld.

Tre ubesvarte anrop

Mannen forteller til Norsk Tipping at han hadde sett at han hadde tre ubesvarte anrop fra vinnertelefonen på Hamar. Han hadde også fått med seg at han var blitt millionær da Norsk Tipping kom i kontakt med ham søndag formiddag.

- Jeg har ikke landa helt enda. Det virker så uvirkelig, sa Risør-mannen til Norsk Tipping.

- Jeg tror kanskje det går mer opp for meg når jeg ser pengene på kontoen, ler den storfornøyde millionæren fra Risør overfor Norsk Tipping.