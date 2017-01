Gutt (12) påkjørt i fotgjengerfelt

Få full digital tilgang på Agderposten i 1 uke for kun 1,-. Få umiddelbar tilgang Hei, ! Husk at du også har full tilgang til eAvisen. Les her Hei, og velkommen til Agderposten! Logg inn her

TRAFF GUTT: Bilen skal ha truffet en 12 år gamle gutten da han forsøkte å krysse veien ved Esso Havstad i Arendal lørdag ettermiddag. (Foto: Inger Stavelin)

En 12 år gammel gutt ble påkjørt da han forsøkte å krysse den sterkt traffikerte Kystveien – fylkesvei 410 – i Arendal lørdag. 21.01.2017 kl 15:32

Tom Bucher Hansen

Tlf: 913 36 284 Inger Stavelin

Tlf: 916 48 412 Ulykken skjedde klokken 15.15 og ble meldt av politiet klokken 15.27. Sterk sol i mot var trolig årsaken til trafikkulykken, som altså rammet en ung gutt på ca. 12 år og hunden han luftet. Politiet fikk melding om hendelsen klokken 1515. Både politi og ambulanse var kjapt på stedet. – Hendelsen skjedde på Havstad, rett ved Esso-stasjonen på Kystveien, sier skadestedsleder Rune Solstad til Agderposten. – Hva vet du om hendelsesforløpet? – Det jeg vet er at gutten, som er født i 2004, har forsøkt å krysse veien. Deretter har en personbil på vei mot byen truffet gutten. Trolig er det lav sol i mot som har sørget for at føreren ikke har sett gutten da han forsøkte å passere fylkesvein, sier han. – Gutten ble tatt hånd om så fort ambulanse kom til stedet og umiddelbart kjørt til Sørlandet sykehus i Arendal. – Ukjent skadeomfang, melder operasjonslederen klokken 15.50. Det samme rapporterer Solstad. – Vi vet ikke hvordan det har gått med gutten, sier han. Det var lørdag ettermiddag mellom klokken 15.15 og 16.00 stor trafikk og lang kø – spesielt i retning inn mot Arendal sentrum. Bilførers førerkort ble beslaglagt. Sørlandet sykehus melder lørdag kveld at gutten er forslått og lettere skadd. annonse