Gull stjålet fra leilighet i sentrum natt til søndag. Les mer fra politiloggen LANGBRYGGEN I ARENDAL: Bildet er tatt fra en tidligere anledning. (Foto: Inger Stavelin) annonse Innbrudd, hærverk, krangel og bråk er blant hendelsene i nattens politilogg. 11.06.2017 kl 07:32 (Oppdatert 07:33)

Ingmar Brokka Rike

Tlf: 911 86 282

Grimstad 03.30: Kranglete oppførsel

To personer blir bortvist fra sentrum på grunn av kranglete oppførsel.

Arendal 02.48: Sovende mann

Politiet får melding om sovende en mann utenfor Teaterplassen 2.

Politiet fikk mannen på beina og han tok taxi hjem.

Grimstad 02.27: Drukkenskapsarrest

En beruset mann blir innbragt til arrest da han ikke var i stand til å ta vare på seg selv.

Risør 02.20: Kjørt hjem

En beruset mann blir kjørt hjem til bopel av politiet.

Arendal 02.18: Gull stjålet

Politiet får melding om et innbrudd i en leilighet i Tollbodgaten. Det er stjålet gull.

Politiet har vært på stedet og foretatt åstedsundersøkelse.

Birkenes 01.30: Hærverk på skole

Politiet mottar en melding om et knust vindu på Birkeland skole.

Forholdet blir anmeldt.

Arendal 01.26: Tyveri fra utested

En mann på 21 år blir bortvist fra sentrum. Vedkommende anmeldes for tyveri fra utested.

21-åringen forsøkte å ta med seg et bilde.

Grimstad 01.23: Urinering

En 20 år gammel mann anmeldes for urinering på offentlig sted.

20-åringen erkjenner forholdet.

Arendal 01.06: Folk på skoletak

Politiet får melding om at det er folk på taket av Sam Eyde videregående skole.

To personer på 16 år blir kontrollert av politiet og foreldre varslet.

Grimstad 01.02: Falsk id

En 19 år gammel mann blir bortvist fra sentrum. 19-åringen anmeldes for å ha benytter falsk legitimasjon for å komme inn på et utested.

Grimstad 00.40: Bortvist

To personer blir bortvist fra sentrum på grunn av dårlig oppførsel.

Arendal 00.31: Kjørt til legevakten

Politiet fremstiler en person på legevakten. Vedkommende er påvirket og ikke i stand til å ta vare på seg selv.

Grimstad 23.27: Festbråk

Politiet har dempet en fest i Karenveien.

Arendal 23.05: Krangel og bråk

Politiet mottar en melding om krangel og bråk mellom flere personer i Rådhusgata.

Politiet drar til stedet og ordner opp.