Grimstadkvinner klare for kakekrigen

TV-programmet Kakekrigen har to deltakere fra Grimstad i kommende sesong. Ikke verst andel av totalt 40 deltakere. 28.12.2016 kl 17:25

Anne Gro Ballestad

Anne Gro Ballestad

Tlf: 37 00 37 11 Grimstad Adressetidende skriver at Solfrid L. Thygesen ønsket seg puter til jul som hun kan holde foran ansiktet i tilfelle hun ikke orker å se seg selv på TV. Merethe Helleland heter den andre deltakeren. Starter mandag Innspillingen av konkurransen foregikk tidligere i høst. Første program sendes mandag 2. januar og Thygesen er første lokale ut. Henne møter vi 23. januar. Helleland skal bake på TV fra 27. februar. Thygesen forteller til lokalavisa at hun syntes det var vanskelig å bli ferdig. 90 minutter Det er satt av 90 minutter til bakingen og i løpet av denne tiden skal absolutt alt gjøres, både steking, nedkjøling og pynting. Kakebakeserien går på TV-kanalen FEM, og det er den sjette sesongen som bakes i gang i januar. Deltakerne får ikke lov til å si noe om innsatsen i programmet, så det er bare å følge med på TV-skjermen på mandager fra 2. januar.