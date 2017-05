Grimstad: Ungdommer holder 8. mai-tale KLARE FOR FREDSDAGEN: Steinar Simonsen, Hans Jakob Kløvstad og Nicolay Svendsen sammen med elevene Sara Ølberg, Vidar André Olsen, Emilie Syvertsen og Martin Blom. (Foto: Privat) annonse 8. mai-markeringene i Grimstad vil i år bli noe annerledes. En tradisjon brytes idet fire 10.-klassinger fra Grimstad ungdomsskole skal holde taler ved markeringene. 06.05.2017 kl 10:13

Hittil har Reserveoffisersforbundet avdeling Nedenes stått for markeringen på Dyviks plass, og Grimstad sjømannsforening ved Sjøkrigsmonumentet.

Forut for markeringene inviterer Grimstad kommune til lunsj for innbudte veteraner - på Grimstad hotell.

Ungdommen har alltid tidligere vært fraværende. Dette ville de tre foreningene gjøre noe med. Hvordan bevisstgjøre ungdommen på hvorfor vi markerer 8. mai, det er jo de som skal fortelle historien videre?

Mange elever

Det ble gjort en henvendelse til skolesjef Niels Songe-Møller. som var svært velvillig og ga oss tid med 10.-klassingene fra kommunens ungdomsskoler.

Vi hadde således tidligere i år tre svært meningsfulle seanser med elevene, på Grimstad rådhus og på Levermyr skole. For oss, Steinar Simonsen fra Norsk reserveoffisersforbund avd. Nedenes, Hans Jakob Kløvstad fra Grimstad forsvarsforening og Nicolay Svendsen fra Grimstad sjømannsforening, var det utrolig fint å oppleve elevene så lydhøre og interesserte.

Kongens nei

Noen hadde sett filmen «Kongens nei» før de kom til oss og hadde dermed en del kunnskaper som vi kunne utfylle. Stoffet var for elevene gjenkjennelig også fordi de hadde hatt krigen som pensum i 9. klasse. Vårt besøk på Grimstad ungdomsskole avstedkom at vi fikk fire elever til å holde årets taler, Sara Ølberg og Vidar André Olsen på Dyviks plass, Emilie Syvertsen og Martin Blom på Sjøkrigsmonumentet.

Når vi opplever at verden rundt oss går litt av skaftet, kan det synes viktigere og mer meningsfylt enn noensinne å samles ved slike symboler, i erkjennelsen av at vi trenger å minne hverandre på at friheten i vårt land er dyrebar.

Vi oppfordrer Grimstads innbyggere til å møte fram ved markeringene og vise honnør for disse fire flotte representanter fra byens ungdom som tar på seg en slik viktig oppgave som det er å ære minnet til de som omkom under begge verdenskriger i luften, på land og på havet, og nåtidens krigsveteraner.

Artikkelen er innsendt av Grimstad forsvarsforening, Norsk reserveoffisersforbund avd. Nedenes og Grimstad sjømannsforening.