Grimstad kommune setter begrenset krisestab etter snøkaos og strømbrudd annonse Grimstad kommune har besluttet å sette «begrenset kriseledelse» på grunn av værforholdet og strømbruddet. 28.02.2018 kl 10:23 (Oppdatert 10:52)

Bjørn Atle Eide

Tlf: 913 86 536

Rådmannen satt begrenset kriseledelse klokken 09.10. Noen skoler og barnehager er uten strøm, disse følges opp fortløpende, melder Grimstad kommune på sine nettsider.

Hjemmetjenesten sliter

Ifølge kommunen er den største utfordringen innen helse- og omsorgssektoren. Det er problemer med fremkommelighet, og hjemmetjenesten har satt i gang sitt beredskapssystem for å håndtere situasjonen for de som trenger hjelp hjemme.

- Problemer med gjensnødde veier kan meldes til kommunaltekniske tjenester, opplyser Grimstad kommune.

Ingen øvrige tiltak er ifølge kommunen iverksatt, men situasjonen blir vurdert fortløpende.

Strømbrudd og trafikkulykker

Ca. 1.700 strømabonnenter var uten strøm i Grimstad onsdag formiddag - les mer og følg utviklingen her.

Snøfal og kulde har også skapt store trafikkproblemer og ført til flere ulykker. Les alle våre trafikknyheter her.

Har du bilder eller tips? Send epost

- Vi har satt begrenset krisestab i første rekke for å være i forkant, og få en best mulig oversikt over situasjonen. Det er også for å samordne ressursene best mulig, forteller ordfører Kjetil Glimsdal.

Strømmen tilbake

Han sier at det særlig situasjonen med strømbruddet, hvor en skole og to barnehager ble rammet, gjorde det nødvendig med en fortløpende vurdering av mulige tiltak. Nå løste situasjonen seg ved at feilen ble raskt lokalisert og strømmen kom tilbake ved 10.45-tiden.

Nå er det blant annet fremkommeligheten for hjemmetjenesten som blir fulgt nøye, men ordføreren forteller at nå onsdag formiddag går det greit. Det er ikke kommet meldinger om at hjemmeboende brukere av kommunens tjenester ikke har fått den hjelpen de skal ha.

Være forberedt

- Det er ingen grunn til uro, men det er bedre å være forberedt og klare til å håndtere situasjoner som oppstår, og da setter vi ganske raskt stab, uten at det er noen dramatikk i det, forsikrer ordfører Kjetil Glimsdal.