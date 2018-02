Grane tapte viktig hjemmekamp STOPPET: Laura Bauer og Grane ble kontant stoppet når de prøvde seg etter pause. Kampfakta Håndball, 1. divisjon kvinner: Grane Arendal - Follo 26-30 (16-13) Sør Amfi, 250 tilskuere. Dommere: Carina Pettersen og Charlotte Husomanovic. Utvisninger: Begge lag 2x2 minutter. Flest mål Follo: Sara Møller 8 mål. Granes lag: Elisabeth B. Rosenvold, Marie Aas - Ingrid Vehusheia 3, Cecilie Løvdal 5, Anne Lin Solvang, Kaia Bilstad 2, May-Linn Mortensen 2, Anne Charlotte B. Rosenvold, Line Homdrom Rusten, Siri Aaserud 3, Celina Vatne Jensen 3, Ingunn Håkedal 1, Laura M. Bauer 4, Sascha Juul 3. annonse + Grane røk på 26–30 hjemme for Follo og raknet da det gjaldt som mest. Dermed er Arendals-jentene fortsatt tredje sist i 1. divisjon. 10.02.2018 kl 17:53 (Oppdatert 10.02.2018 kl 18:50)



Grane-damene hadde håpet at de kunne rystet opprykksjagende Follo hjemme i Sør Amfi. Og det gjorde Grane, men bare i en halvtime.

Det var en jevn førsteomgang der lagene fulgte hverandre, og byttet på å lede. Follo var EM periode foran, men Grane slo tilbake og klarte å gå til pause med 16-13-ledelse.

I andre omgang åpnet Grane fryktelig svakt fremover. Etter 39 minutter sto det 16–16. I den perioden var Grane brukbare bakover, men i angrep var det kaos, mildt sagt.

Follo spilte ikke spesielt godt fremover de heller, men når Grane gjorde feil etter feil, fikk de øke ledelsen til tre og fire mål. Det ble til sist et firemålstap for Grane, som dermed har to poeng opp til Førde fremdeles.

Forskjellige lag

Grane-kaptein Siri Aaserud var veldig skuffet etter at det nok en gang hadde raknet for Grane denne sesongen.

- Det er to forskjellige lag i hver sin omgang i dag, oppsummerer hun.

- I første omgang er det vi gjør knallbra, men andre omgang er langt under pari. Vi er nødt til å sette oss ned sammen for å finne ut hva som skjer med oss i pausen. I andre omgang er vi jo helt vekk, sukker Aaserud.

En av forskjellene lå i målvaktspillet, som før pause var solid fra Granes side. I andre omgang var det knapt en redning, men som Aaserud beskriver det, så skjøt hun og lagvenninnene Follos målvakt god.

- Vi skyter henne unødvendig god, er dommen fra Grane-kapteinen.

- Jeg tror det er på tide at vi prater litt sammen om det som skjer, ikke noe krisemøte, men det begynner blir et mønster det som skjedde i dag. Vi bør ta en prat i laget for å finne frem til en god følelse, hva som skal til for at vi skal klare å holde spillet vårt oppe, beskriver hun.

Skjønner det ikke

Fungerende Grane-trener Marinko Kurtovic trekker lett på skuldrene etter kampen.

- Jeg skjønner egentlig ikke hva som skjer! Vi har kontroll på dem, men starter andre omgang som et annet lag. Det er skuffende, sier Kurtovic.

Han forteller at Grane-jentene fulgte planen på alle måter den første halvtimen i Sør Amfi.

- Vi mister hodet, sier han.

- De kontrer oss i senk. Follo er et godt lag, det merker vi. Vi må finne ut hva som skal til for å fungere i to ganger 30 - i dag var det en ganger 30. I andre omgang er ikke vi nærheten av noe, sukker Kurtovic.

Nå er det nestjumbo Levanger som er neste for Grane.

- Den skal vi bare vinne, slår Aaserud fast.

NB: Granes rival i kampen om niendeplassen, Førde, tapte 22-31 for Charlottenlund.

