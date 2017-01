Godskesen er i Tyrkia for å rapportere om menneskerettighetene

Få full digital tilgang på Agderposten i 1 måned for kun 99,- Klikk her Hei, ! Husk at du også har full tilgang til eAvisen. Les her Hei, og velkommen til Agderposten! Logg inn her

Rapportør for Europarådet: Fremskrittspartiets Ingebjørg Amanda Godskesen mener frykten de avhoppede tyrkiske NATO-offiserene i Norge har, er reell. (Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix)

Stortingsrepresentant Ingebjørg Godskesen (Frp) er rapportør for Europarådet i Tyrkia. Hun mener frykten de avhoppede tyrkiske NATO-offiserene i Norge har, er reell.

14.01.2017 kl 11:41 (Oppdatert 11:59)

Fremskrittspartiets stortingsrepresentant fra Aust-Agder, Ingebjørg Godskesen, er utnevnt av Europarådet for å overvåke menneskerettighetssituasjonen i Tyrkia.

VG skriver at Godskesen, sammen med en kollega fra Latvia, var fredag formiddag i et møte i hovedstaden Ankara med blant andre Tyrkias viseutenriksminister.

I møte tok hun opp temaet om at flere avhoppede tyrkiske offiserer og diplomater har søkt om politisk asyl i Norge. Avhopperne frykter fengsling og umenneskelig behandling dersom de drar tilbake til Tyrkia.

– Det er voldsomme ting som har skjedd her etter kuppforsøket. Titalls tusen er arrestert. Vi har bedt tyrkiske myndigheter om å få komme inn i fengselet for å besøke fengslede journalister og offentlige ansatte. Det har vi foreløpig ikke fått lov til. Vi blir ganske mistenksomme, sier hun til VG på telefon fra Ankara.

Ville ikke reist tilbake

En av offiserene som søker beskyttelse i Norge fortalte til avisen denne uken at om vedkommende drar tilbake til Tyrkia blir vedkommende umiddelbart pågrepet, og risikerer tortur.

Godskesen mener det er en reell frykt som har rot i virkeligheten.

– Jeg forstår frykten deres og jeg hadde vært redd for det samme. Hvis det var meg, ville jeg ikke reist tilbake til Tyrkia, sier hun.

Skriver rapport til Europarådet

Sammen med sin kollega skal Godskesen skrive rapport til Europarådet. Stortingsrepresentanten sier at hun er bekymret for menneskerettighetssituasjonen i Tyrkia.

Europarådet, som Tyrkia også er medlem av, har hatt diskusjoner rundt bekymringer for situasjonen i landet. Europarådet har uttalt seg svært kritisk til massearrestasjonene som kom i etterkant av kuppforsøket i fjor.

Dilemma for Norge

Ifølge VG mener tyrkia-forsker ved Christian Michelsens institutt, Siri Neset, at situasjonen skaper et dilemma for Norge: Å innvilge asyl til mennesker fra en NATO-alliert vil sende et uheldig signal til Tyrkia, mens å nekte dem asyl kan sende uheldige signaler om Norges syn på menneskerettigheter.