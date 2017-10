Få full digital tilgang til alt innhold i 1 måned for kun 59,- Klikk her Hei, og velkommen til Agderposten! Logg inn her

God nyhet for deg som har studielån RENTA NED: Lånekassa fortalte om rentenedsettelsen på sine nettsider tirsdag. (Foto: ) Fastrentene i Lånekassen vil fra 1. november være 2,18 prosent for tre års bindingstid, 2,44 prosent for fem år og 2,99 prosent for ti år. 10.10.2017 kl 10:14

NTB Lånekassen setter fra 1. november ned renta på sine fastrentelån. Fra 10. oktober og fram til den 17. oktober kan kunder be om å binde renta. De nye rentesatsene innebærer en nedgang på 0,05 prosentpoeng for tre år og ti års bindingstid, og på 0,03 prosentpoeng for dem som ønsker å binde renta i fem år. melder Lånekassen. Den flytende renta på studielånet vil være 2,168 prosent fra 1. november. 558.300 av Lånekassens tilbakebetalere har flytende rente på studielånet sitt, mens 63.200 har fastrente. Både fast og flytende rente blir fastsatt seks ganger i året. Kunder som ikke aktivt søker om fastrente, får automatisk flytende rente. (©NTB)

