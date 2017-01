– Gleder meg til å se hva de kommer opp med i finalen

Få full digital tilgang på Agderposten i 1 måned for kun 99,- Klikk her Hei, ! Husk at du også har full tilgang til eAvisen. Les her Hei, og velkommen til Agderposten! Logg inn her

Finalevinnere: Alexander Råna, William Holland Larssen, Christian Olsen, Marita Handeland Rønningen og Anette Hægestøyl Andersen. De ble behørig hyllet av næringsminister Monica Mæland. (Foto: Stein Harald Øigård.) Gruppen av Sam Eyde-elever er i Trondheim for å delta på «tidenes største marine skolesatsing». 16.01.2017 kl 21:42

Tarald Reinholt Aas

Tlf: 957 78 354 Fylkesvinnerne fra Sam Eyde videregående skole i Arendal og Vågsbygd videregående skole i Kristiansand er klare for Sjømatdagene i Trondheim. I forkant av denne ukens finale ble over 3.000 norske videregåendeelever stilt overfor en rekke spørsmål: Hvordan kan ny teknologi tas i bruk i sjømatnæringen? Hvordan kan sjømatnæringen bli mer miljøvennlig? Og hvordan kan næringen tiltrekke seg unge talenter? Mobilapp Med «Fisk i farta» ble gruppen av Sam Eyde-elever beste gruppe under Marin innovasjonscamp i fjor. De viste da frem mulighetene i en mobilapp hvor du skanner fiskeproduktet i forretningen, får opp næringsinnhold, bruksområdet og menyforslag. FISK I FARTA: William Holland Larssen, Marita Handeland Rønningen og Christian Olsen, viser presentasjonen for vinnerløsningen «Fisk i farta». Foto: Tore Ellingsen Storsatsing – Dette er tidenes største satsing fra sjømatnæringen i skolen. I tillegg til å få oppdatert kunnskap om sjømatnæringen, og fått brukt sin egen kreativitet, håper jeg mange unge har fått øynene opp for de spennende jobbmulighetene som ligger i næringen vår. Jeg gleder meg til å se hvilke ideer ungdommene kommer opp med i finalen, sier Janita Arhaug, leder i Sett Sjøbein – et nasjonalt samarbeid som skal sikre rekruttering og kompetanse til sjømatnæringen, Og i finalen? Det til nå hemmelige oppdraget gis til elevene under den offisielle åpningen av Sjømatdagene 2017. Elevene får da et døgn på seg til å komme opp med sine løsninger. Arrangementet skriver på egne nettsider: «Sjømatdagene 2017 er som vanlig lagt til Scandic Hell Hotel, nærmere bestemt den 17. og 18. januar. Konferansen vil bære preg av at 2017 er et valgår, og i denne forbindelse skal vi utfordre politikerne fra alle partier på hva de tenker om utviklingen i sjømatnæringen de neste 4 årene». annonse