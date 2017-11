Glatta fikk fart i bileierne – sjekk køen hos dekkforhandleren tirsdag kveld KØER: Køer av bilister som ville legge om til vinterdekk ved Fevik Dekk i Grimstad utover ettermiddagen og kvelden tirsdag. (Foto: Bjørn Atle Eide) TRAVEL KVELD: Innehaver Helge Risberg (t.v.) og montør Kris Mendelewski ved Fevik Dekk hadde en travel ettermiddag og kveld etter at folk våknet til det første snøfallet og glatte veier tirsdag. (Foto: Bjørn Atle Eide) NYE DEKK: Marie Rannekleiv og sønnen Johan Rannekleiv Knutsen (2) fulgte med da innehaver Helge Risberg la på nye vinterdekk ved Fevik Dekk tirsdag ettermiddag. (Foto: Bjørn Atle Eide) annonse Snøfallet og det glatte føret tirsdag satte ekstra fart i mange bileiere. 14.11.2017 kl 21:05 (Oppdatert 15.11.2017 kl 14:01)

Bjørn Atle Eide

Tlf: 913 86 536

Det var til distriktets dekkforhandlere turen gikk, for å skifte til vinterdekk.

Ved Fevik Dekk i Grøm Industripark i Grimstad var innehaver Helge Risberg og hans mannskaper godt forberedt på innrykket. En jevn strøm av bilister ble sluset inn i egne køfelter utover ettermiddagen og kvelden tirsdag. Et eget felt for kunder som skal ha nye dekk lagt på, og et annet for dekkhotellets gjester.

- Straks varselet om snø kom, begynte rushet. Men da det ikke var noe særlig snø ved kysten på morgenen, var det rolig her en stund frem til ettermiddagen, men nå er det jevn pågang, sier Risberg.

Godt skodd

- Nå er vi skodd for vinteren, sier Marie Rannekleiv fra Grimstad. Sammen med sønnen Johan Rannekleiv Knutsen (2) fulgte hun med da Risberg la de nye dekkene på felgene.

Selv om det var meldt bedre vær og høyere temperatur onsdag, er det neppe for tidlig å skifte til vinterhjul. Snøen kan bli liggende i indre Agder.

Torsdag er det ventet regn igjen over Sørlandet og stigende temperatur, men mot helgen blir det gradvis kaldere for hver dag, fortalte Marit Berger ved Meteorologisk institutt til Agderposten tirsdag.