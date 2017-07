Gjør «Skam» på Skjærgårds «SKAM»-TEMA: Det blir flere seminarer under Skjærgårds Music & Mission festival – deriblant om en viss NRK-serie. (Foto: NRK) annonse NRK-serien «Skam» er tema på denne ukens Skjærgårds Music & Mission festival på Risøya. 05.07.2017 kl 20:49 (Oppdatert 21:33)

Tarald Reinholt Aas

Tlf: 957 78 354

– Serien tar for seg tema som dagens ungdom er opptatt av. Det ønsker vi også å gjøre, sier programansvarlig for Skjærgårds Music and Mission Festival, Line Lundstrøm, til NRK Sørlandet.

Når Skjærgårds Music & Mission braker løs til uka, holdes det et eget «Skam»-seminar. Utgangspunktet er NRK-serien som har fenget langt ut over landegrensene.

Seminaret ledes Alexis Lundh i den tverrkirkelige organisasjonen Tro & Medier, skriver NRK. Lundh har sett samtlige episoder av «Skam», og erkjenner det har vært krevende for ham, både som voksen mann og far til ungdom, at unge har det som Noora, Even og de andre i serien.

– Jeg jobber mye med ungdom, så jeg følte at jeg måtte følge med på dette, sier han.

Som del av seminaret kommer han til å ta tak i hendelser og tema hentet fra serien – og se på dem ut fra et kristent livssyn, forteller han kanalen.

Lundh viser til at selve begrepet skam er velkjent i kristen sammenheng – det dukker opp allerede i 1. Mosebok.

Programansvarlig Lundstrøm mener på sin side at «serien har tatt ungdomskulturen på alvor», og at den kan si noe om ungdommene de lager festival for.

Onsdag omtalte Agderposten arrangørens forhåndsdrøm: at 10.000 unge finner veien til årets festival.

Allerede er en hel liten by i ferd med å reise seg på Risøya utenfor Tvedestrand.

tarald.reinholt.aas@agderposten.no