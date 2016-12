Få full digital tilgang på Agderposten i 1 måned for kun 99,- Klikk her Hei, ! Husk at du også har full tilgang til eAvisen. Les her Hei, og velkommen til Agderposten! Logg inn her

annonse annonse annonse Gjestehus blir trolig tvangssolgt OMSTRIDT: Eiendommen avbildet mens den fortsatt var Høvåg Gjestehus i 2010. (Foto: Karl Johan Emanuelsen) annonse Kristiansander står som ny eier av Høvåg Gjestehus når det trolig tvangsselges for 5,1 millioner kroner. 29.12.2016 kl 19:24

Tarald Reinholt Aas

Tlf: 37 00 37 51 Fædrelandsvennen omtaler i dag en fersk kjennelse fra Kristiansand tingrett, der Arne Rasch fra Kristiansand står som kjøper av eiendommen kjent under navnet Høvåg Gjestehus. Budet på 5,1 millioner ble stadfestet 22. desember, skriver avisen. Rasch selv vil ikke uttale seg i denne omgang. – Får se senere; det er ikke bare jeg som står bak dette, sier 60-åringen til avisen. Men ifølge Fevennen er det bare teoretisk mulig at tvangssalget ender med noe annet enn at Rasch og medinvestorene overtar. Arne Rasch er daglig leder Vågsbygd Glasservice AS i Kristiansand, og har også flere investerings- og eiendomsselskaper, skriver avisen. Startet matservering Høvåg Gjestehus har gjennom flere år blitt behørig omtalt i mediene. Tidligere i år startet nåværende eier Håvard Nyvold (54) matservering fra lokalene til det tidligere gjestehuset – uten å søke serveringsbevilling, skriver Lillesands-Posten. Dette fordi kafeen ble drevet av et lag eller forening, forklarte Nyvold kommunen, nærmere bestemt foreningen «Høvåg Ø Sport forening 1965». Den forklaringen slo ikke kommunens folk seg til ro med. Etter hvert som Lillesand kommune truet med politiet, stengte Nyvold matserveringen. Samtidig varslet han krav mot kommunen for tapte inntekter. Gir seg ikke I desember 2016, og i lys av et mulig tvangssalg, antyder Nyvold at han ikke ser slaget som tapt. I en e-post til Fædrelandsvennen skriver han: «Fra Tingrettens kjennelse foreligger, det vil si stadfestelse av det eneste foreliggende bud, løper lovfestede frist fra mottak av slik kjennelse. Kjennelse er ikke mottatt. Dermed løper enda en del tid innen det kan benevnes som salg. I denne tiden vil det vise seg om noen av de involverte partene, herunder undertegnede, vil reversere situasjonen. Som tidligere nevnt, en spennende tid.» tarald.reinholt.aas@agderposten.no annonse