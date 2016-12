Få full digital tilgang på Agderposten i 1 måned for kun 99,- Klikk her Hei, ! Husk at du også har full tilgang til eAvisen. Les her Hei, og velkommen til Agderposten! Logg inn her

annonse annonse annonse Gikk amok – tømte brannapparat på sykehus TØMTE BRANNSLUKNINGSAPPARAT: Sykehuset i Arendal, her fra en tidligere anledning. (Foto: ) annonse En mann gikk fullstendig av hengslene da han begynte å tømme et brannslukningsapparat på Sørlandet sykehus i Arendal onsdag kveld. 28.12.2016 kl 22:55

Tom Bucher Hansen

Tlf: 37 00 37 11 Det var klokken 21.22 politiet fikk inn melding fra SSA om hendelsen. – En mann skal ha kommet seg inn på sykehuset og tatt et brannslukningsapparat og tømt innholdet i brannslukningsapparatet slik at brannalarmen ble utløst, melder operasjonsleder ved Agder politidistrikt. Ved 22-tiden lette fortsatt politiet etter gjerningsmannen. – Han er ikke pågrepet, men vi har en mistenkt. Han er ikke på sykehuset, sier politiets operasjonsleder Per Kristian Klausen til Agderposten. Saken politianmeldes. annonse