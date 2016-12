Gigantskip i drift i vinden

Få full digital tilgang på Agderposten i 1 måned for kun 99,- Klikk her Hei, ! Husk at du også har full tilgang til eAvisen. Les her Hei, og velkommen til Agderposten! Logg inn her

DRIFT: OMX-1 i drift i Rosfjorden. (Foto: Politiet)

Det tidligere Arendals-eide gigantskipet OSX-1, har slitt seg i Rosfjorden ved Lyngdal. 26.12.2016 kl 09:37

Stein Larsen

Tlf: 37 00 38 45 Skipet kan frakte opp mot 900.000 fat olje, og var tidligere eid av Nexus Floating Production fra Arendal. Det ligger for tiden i opplag i Rosfjorden. Skipet er 50 meter bredt og 272 meter langt. - Slepebåter er på vei, sier operasjonsleder Per Kristian Klausen til Agderposten. Han forteller at skipet driver mot oljeinstallasjoner som også ligger i opplag i fjorden. - Trossa har slitt seg, men skipet har tre ankere ute, sier han. Slepebåtene er ventet til stedet like før klokken 10. OMX-1 eies nå av Brasil-rederiet SBN-Offshore. De betaler enorme summer til Lyngdal kommune for å ha skipet liggende. Det kom i mai i år, og er ventet å ligge der i to år.