Fyrte opp bål og kastet spraybokser mot bålet Ikke alle respekterer brannfaren som har ført til totalforbud for å fyre bål. 18.07.2018 kl 21:16 (Oppdatert 21:17)

Matias Smørvik

Det var på en adresse på Rykene i Arendal at nødetatene måtte rykke ut etter melding om smell og sort røyk i 21-tiden.

Røyken viste seg å stamme fra et bål som to personer hadde fyrt opp. Deretter hadde de to personene kastet spraybokser mot ilden.

– Brannen er nå slukket, melder Agder politidistrikt