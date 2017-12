Full utrykning til Tromøybroa

Full tilgang i 1 måned for kun 1,-. Få umiddelbar tilgang her. Hei, og velkommen til Agderposten! Logg inn her

FULL UTRYKNING: Både redningsdykkere og redningsskøyta var på plass i tilfelle det ble bruk for dem. (Foto: Elisabeth Grosvold)

Alle nødetatene rykket ut til Tromøybroa i Arendal etter de fikk melding om at en person skulle hoppe fra broa. 05.12.2017 kl 12:50 (Oppdatert 12:53)

Frank Johannessen

Tlf: 911 03 385 Forbipasserende meldte fra til AMK om episoden i 12.30-tiden tirsdag, og dermed gikk hovedalarmen. Brannvesenets dykkere og redningsskøyta var raskt på pletten i tilfelle det skulle være behov. Klokken 12.45 melder politiet at de har kontroll på situasjonen.

