Full fyr i det gamle alpinanlegget i Åmli

Det har brutt ut brann i det gamle alpinsenteret på Åmli. Bygget er overtent. 05.01.2017 kl 22:31

Jørund Flaa

Jørund Flaa

Tlf: 37 00 37 88

Østre Agder Brannvesen meldte om brann i et lager i gamle Gjøvdalsvegen i Åmli klokken 22.18. – Det er det gamle alpinanlegget på Åmli. Det er fullt overtent, opplyser alarmsentraloperatøren ved 110-sentralen i Agder til Agderposten. Brannmannskapene er på plass på brannstedet og har startet slukkingen. Klokken 22.30 melder Agder politidistrikt at bygget er tilnærmet nedbrent. - 2210 Åmli - ny brann. Denne gangen i det gamle alpinanlegget. Brann på stedet-tilnærmet nedbrent. Politiet på vei, opplyser operasjonsleder. Artikkelen oppdateres