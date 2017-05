Full fart på dataparty OPPSLUKT: Johannes Debess og vennene i duell på racerbanen, inne i diskoteket til Kilden fritidsklubb. (Foto: ) DATAHISTORIE: Arne Martin med en egenlaget figur fra spillet Space-invaders fra 80-tallet. (Foto: ) FROKOST: Crewet spiser frokost under Kilden-Lan, klokken 11.30! Melk og brød. (Foto: ) annonse Allerede etter ett døgn sees tegnene på lite søvn hos deltakerne på Kilden-Lan, men det stopper ikke spillingen. 27.05.2017 kl 19:55

– Jeg går og deler ut litt cola, sier medarrangør Frederik de Lange litt utpå lørdagen, ett døgn etter at Kilden-Lan startet.

Rundt 30 deltakere og 10–15 personer i arrangørstaben fra Kreativ Ungdom er i gang med vårens spillhappening i Arendal sentrum.

På Kilden fritidsklubb er ungdommen samlet for å spille spill og ha det gøy sammen, fritt for foreldre og søsken som ellers kunne finne på å blande seg inn.

Det er mye snop på benkene, men som en motvekt satser de på relativt sunn lørdagsmat.

– Lørdagsmiddagen blir taco med masse salat. Vi satser på at deltakerne ikke skal leve av mat fra McDonalds gjennom helgen, sier arrangementsleder Joachim Øren. Han berømmer politiet som tok turen innom lørdag formiddag for å se at alt står bra til.

– Endelig, etter å ha spurt i flere år, kommer de innom. Det er bra, sier Øren. Tjenestemennene lot seg spesielt facsinere av en 3D-printer som jobbet i et hjørne av datalokalet. Akkurat da var det små klassiske spillfigurer som ble smeltet ut av printeren, i solid plastikk.

