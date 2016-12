Frykter en katastrofe hvis et av dyra bryter seg ut

Få full digital tilgang på Agderposten i 1 måned for kun 99,- Klikk her Hei, ! Husk at du også har full tilgang til eAvisen. Les her Hei, og velkommen til Agderposten! Logg inn her

Oksen Ferdinand: Oksen Ferdinand gruer sge til rakettene. (Foto: Ragnhild Johansen) Oksen Ferdinand: Oksen Ferdinand er av rasen Hereford. (Foto: Ragnhild Johansen) Oksen Ferdinand: Oksen Ferdinand er en leken fyr på bare tre år. Bonden Davy Wilhelmsen Skilbred holder seg litt på avstand. Ett tonn tunge Ferdinand har det med å bli litt vill. På et sølete jorde står tre år gamle Ferdinand og gruer seg til nyttårsrakettene. 31.12.2016 kl 13:39 (Oppdatert 15:24)

Ragnhild Johansen (Vardden)

Tlf: 35 57 35 09 Han veier nesten ett tonn, er tre år gammel og heter Ferdinand. Om han liker blomster er ikke bonden Davy Wilhelmsen Skilbred i Skien riktig sikker på. Han er iallfall veldig glad i mat, for Ferdinand skal bli mye større når han blir stor, og hvert år er det noe som heter nyttår og like sikkert er det noe som kalles raketter. Det er ikke noe moro verken for Ferdinand eller de andre dyra på gården. Passer på dyra – Det verste er alle de rakettene som fyres av utenom midnatt, sier Skilbred. Hans erfaring er at dyra klarer å forholde seg roligere til alle lydene og lysene som kommer samtidig når klokka slår 12. Det er verre med en og annen rakett som iler rett i nærheten utenom oppsatt tid. Har man dyr må man være hjemme, den regelen har bonden alltid levd etter, men i år gjør han et unntak. Han forflytter seg nemlig 200 meter nedover i dalen for å feire nyttår. Selv om faren, kårkallen, holder fortet, valgte han å legge ut en liten melding på Facebook hvor han oppfordrer folk til å ta det litt med ro og tenke på alle dyrene som blir redde. Ferdinand er roligst Det var særlig naboene på Frogner og Bratsberg han oppfordret til å ta med ro.

Siden dyra går ut og inn av fjøset, frykter han at en katastrofe kunne skje hvis ett av dyra brøt seg ut.

Det hadde ikke vært noe morsomt hvis ett tonn tunge Ferdinand ble livredd og løp sin vei. – Egentlig er kanskje avlsoksen Ferdinand den roligste bare han får nok mat, og det får han, sier Skilbred. For noen år tilbake hadde de hester på gården. – Vi måtte sette ørepropper på dem. Jeg er glad vi ikke har hester lenger. Det er de mest nervøse av dyra, mener han. annonse