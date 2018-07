Frivillige slukket brann på Borøy ÅPNE FLAMMER: Brannen oppsto like ved skogkanten på Borøykanten, og kunne ha utviklet seg dersom ikke flammene raskt ble slått ned av frivillige brannmannskaper fra Sandøya. (Foto: Guttorm Kvastad) SLUKKET: Brannen oppsto liker ved skogkanten på Borøytangen. (Foto: Guttorm Kvastad) SLÅTT NED: Frivillige brannmannskaper fra Sandøya reiste over til Borøy og hindret en større brann. (Foto: Tone Dalen) Frivillige brannmannskap fra Sandøya hev seg i båtene og slukket et krattbrann-tilløp på Borøya mandag formiddag. 23.07.2018 kl 09:33 (Oppdatert 10:25)

Bjørn Atle Eide

Tlf: 913 86 536

Brannen ble meldt like etter kl. 09.00 mandag morgen.

Et krattparti tok fyr like under en høspentmast ved Borøytangen, på nordenden av Borøy. Brannen kunne fort ha spredt seg til den knusttørre skogen like ovenfor brannstedet.

- De frivillige brannmannskapene fra Sandøya gjorde en kjempejobb og fikk slukket brannen, sier vaktleder Kai Bentsen ved 110-sentralen.

Da mannskaper fra Østre Agder Brannvesen kom til Borøya, var brannen slukket. De driver nå etterslukking på stedet.

Sandøya har et eget frivillig brannkorps med 15 personer - så sent som i forrige uke fikk øya også sin egen brannbil - en ATV.

Strømbrudd

Ifølge Bentsen ble ca. 20 kvdratmeter med kratt svidd av.

En feil på høyspentledningen forårsaket brannen. Strømtilførselen til deler av Borøy ble brutt i forbindelse med hendelsen. Det er uvisst når feilen blir utbedret og strømmen er tilbake.