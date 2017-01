Frifunnet for ruskjøring: Kompisen hadde lurt amfetamin i Red Bull-boksen MED LITT ATTÅT: Bilføreren var uvitende om at kompisen hadde hatt amfetamin i boksen med Red Bull. (Foto: Illustrasjonsfoto.) annonse En mann i 40-årene er i lagmannsretten frifunnet for ruskjøring. Årsak: kompisen hadde lurt amfetamin i en boks med Red Bull. 27.01.2017 kl 18:56

Jørund Flaa

Tlf: 913 20 109

Det var i januar 2016 at den 46 år gamle mannen fra Fevik ble stoppet på Temse av en sivil politipatrulje fra UP.

UP-patruljen hadde observert bilen gjøre en såkalt brekksladd og bestemte seg for å stoppe bilen.

Tatt for ruskjøring

46-åringen ble stoppet nær Temse-området, og ble pågrepet grunnet mistanke om kjøring i påvirket tilstand. En sivil patrulje fra UP hadde sett en bil sladde på håndbrekket, og stoppet kjøretøyet for kontroll.

De fattet raskt mistanke om at føreren var ruset på mer enn Red Bull.

En blodprøve tatt 45 minutter etter at bilen ble stoppet viste at 46-åringen hadde både amfetamin og metamfetamin i blodet, skriver Grimstad Adressetidende.

46-åringen ble etter besøket på legevakten løslatt igjen.

Tatt igjen

Én drøy time senere ble den samme mannen stoppet bak rattet igjen. Denne gangen på Fevik.

Dermed bar det til legevakten igjen for nok en blodprøve. Og riktignok, denne viste at han fremdeles var ruset på narkotiske stoffer.

I tillegg til en ny anmeldelse for ruskjøring, ble 46-åringen denne gangen også anmeldt for kjøring uten gyldig førerkort. Det var nemlig blitt beslaglagt av politiet en drøy time tidligere.

Dømt

Da saken var oppe for Aust-Agder tingrett på forsommeren i fjor ble fevik-mannen dømt for to tilfeller av ruskjøring.

Men dommen ble anket og var nylig oppe til behandling i Agder lagmannsrett. Her fikk deler av saken et annet utfall.

Tiltaltes forsvarer, advokat Robert Dyrnes Hovland, kunne nemlig bevise at passasjeren i bilen – uten å informere bilfører – hadde hatt amfetaminpulver i en boks med Red Bull som bilfører fikk.

Frikjent

– Passasjeren har forklart at han hadde blandet amfetaminpulver i innholdet før han satte seg inn i bilen. Han hadde selv drukket av boksen før han satte den fra seg. Ifølge vitnet var innholdet tiltenkt bilfører, men vitnet fikk ikke fortalt tiltalte at han hadde hatt amfetamin på boksen før de ble stoppet. Bilfører hadde da tømt boksen. Vitnet mente imidlertid å huske at tiltalte hadde spurt ham under pågripelsen om han hadde hatt stoff i boksens innhold, uten at vitnet fikk svart ham, står det i dommen ifølge Grimstad Adressetidende.

Lagmannsretten kom derfor til at tiltalte måtte frikjennes for den første av de to kjøreturene i narkorus.

– Følte seg ikke ruset

Men han ble likevel funnet skyldig i den andre kjøreturen, ettersom han da var klar over at han var tatt blodprøve av og siktet for kjøring i påvirket tilstand.

– Verdiene som er målt ligger for amfetaminets vedkommende vel tre ganger over straffbarhetsgrensen for kjøring i påvirket tilstand. Bilfører har forklart at han ikke følte seg klinisk påvirket og at han derfor ikke var klar over at han hadde fått i seg amfetamin/metamfetamin, verken ved første eller annengangs kjøring, heter det i dommen.

46-åringen ble dermed idømt 21 dagers betinget fengsel, med en prøvetid på to år. Han ble også ilagt bot på 30.000 kroner og mistet føreretten i ett år.

Dommen i lagmannsretten var enstemmig.