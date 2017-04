Fra i dag er dette forbudt BÅLFORBUD: På påskeaften inntrer det generelle bålforbudet i Norge, og varer til 15. september. (Foto: Norsk Friluftsliv) BRUK HODET: Respekter bålreglene, bruk hodet og vis aktsomhet, og sjekk gjerne på nettet om din kommune har egne regler, sier Lasse Heimdal i Norsk Friluftsliv. (Foto: ) annonse Fra og med i dag er det ikke tillatt å tenne opp bål, grill og engangsgrill i, eller i nærheten av, skog og all annen utmark i Norge. 15.04.2017 kl 16:53

Som vi har sett de siste ukene er det sesongen for gressbranner er for lengst i gang i Sør-Norge.

Årets forbud gjelder fra 15. april til 15. september – uansett vær og at det snødde langs Aust-Agder-kysten lørdag.

Mens det i Nord-Norge fortsatt er vinterlige forhold med snø mange steder, er vegetasjonen i ferd med å tørke opp etter vinteren i Sør-Norge.

– Selv om brannfaren utendørs neppe er overhengende nordpå, er sesongen for gress-, kratt- og lyngbranner for lengst i gang i Sør-Norge. Derfor er det viktig at folk respekterer bålforbudet, sier administrerende direktør Rolf Søtorp i Norsk brannvernforening.

En ørliten glo

– Når gammelt gress og kvist som ligger på bakken, tørker opp, kan selv en ørliten glo starte brann, advarer han.

Reglene for bålbrenning ble noe endret i fjor. En viktig presisering er at bålforbudet gjelder i all utmark. Kommunene kan dessuten fravike bålforbudet gjennom lokale forskrifter.

– Ved spesielt stor brannfare kan kommunene innføre forbud mot å gjøre opp ild i bestemte områder også utenfor tidsrommet 15. april – 15. september. På den annen side er det tillatt å brenne bål der det åpenbart ikke kan medføre brann, sier Rolf Søtorp.

Ifølge regelverket omfatter «å gjøre opp ild» mer enn bålbrenning. Blant annet gjelder det engangsgriller og såkalte kinesiske lykter, i tillegg til håndtering av brannfarlig avfall.

– Bruk hodet

– Vi oppfordrer alle til å nyte våren og sommeren med mye friluftsliv – men ønsker du å tenne bål er det viktig å vite hvilke regler som gjelder. Respekter bålreglene, bruk hodet og vis aktsomhet, og sjekk gjerne på nettet om din kommune har egne regler, sier generalsekretæren i Norsk Friluftsliv, Lasse Heimdal i en pressemelding.

Mange glemmer også at engangsgriller kan svi bakken under og skape glør som kan ligge å ulme. Grundig slukking er viktig etter all grilling og bålbrenning. Yr.no har også en indeks for skogbrannfare som kan være nyttig å følge med på.

Sporløs ferdsel

Det å tenne opp bål og være mye ute i naturen er gamle tradisjoner i Norge. Selv om man ikke har lov til å tenne opp bål, finnes det andre alternativer for å få laget seg varm mat på tur, slik som primus og stormkjøkken.

Hvis det ikke medfører fare, og man likevel tenner opp bål, så anbefaler Norsk Friluftsliv å gjøre det på en sporløs måte.

– Skal du tenne bål, er det bedre at du bruker en bålplass som allerede eksisterer, i stedet for å lage en ny. Bygger du opp et nytt bål med steiner, så legg steinene på plass igjen etter at du er ferdig med bålet, og husk å slukke godt, oppfordrer Heimdal.