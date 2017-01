Fotgjenger påkjørt i Arendal

Få full digital tilgang på Agderposten i 1 måned for kun 99,- Klikk her Hei, ! Husk at du også har full tilgang til eAvisen. Les her Hei, og velkommen til Agderposten! Logg inn her

PÅKJØRT: Påkjørselen skjedde like utenfor Birkenlund skole ved parkeringsplassen. En mann er kjørt til sykehus. (Foto: Frank Johannessen)

En eldre mann slapp trolig fra påkjørselen nær Birkenlund skole med lettere skader. 10.01.2017 kl 08:34 (Oppdatert 08:53)

Tarald Reinholt Aas

Tarald Reinholt Aas

Tlf: 957 78 354

Politiet fikk melding om påkjørselen klokken 8.24. – Fotgjenger påkjørt. Ambulanse og politi er på vei, opplyser operasjonsleder Per Kristian Klausen via Twitter. Nær skole Ulykken skjedde like ved Birkenlund skole, nær rundkjøringen. Klokken 8.39 meldes det at én person kjøres til sykehus i ambulanse. Det dreier seg om eldre mann, som skal være lettere skadet i hoften etter påkjørselen, får Agderposten opplyst av politi på stedet. Dårlig sikt – Han kom gående forbi parkeringsplassen på skolen. Bilføreren så ham ikke, og traff ham med fronten på bilen, melder innsatsleder. Det var mørkt ute og mannen skal også ha vært mørkkledd, da påkjørselen skjedde, ifølge politiet. Saken oppdateres