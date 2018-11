Fotballsupportere inntok håndballkamp: – Sangene krasjer Heiet frem: Svermen i kjempeform da ØIF knuste de tyrkiske gjestene under søndagens kamp. Lydbildet krasjet med fotballsupportere på motsatt tribune. (Foto: Jan Espen Thorvildsen) Selv om alt klaffet for ØIF på banen var ikke supportersangene like samstemt på tribunen. – Det krasjer, sier Svermen-leder Jørn Holmestrand. 18.11.2018 kl 21:09 (Oppdatert 21:30)

Matias Smørvik

Tlf: 911 45 962

40-25 sto det på tavla da kampen var over på Sør Amfi søndag kveld. På tribunen sto jubelen i taket, også blant tilreiste fotballsupportere. Forza Arendal hadde nemlig inntatt tribunene for å støtte ØIF Arendal nå som byens fotballag har tatt vinterferie.

Dette var andre gang de bidro med supportersanger under en av ØIFs hjemmekamper. Sist spilte de mot Selka Eskisehir Hentbol SK. Søndag gjentok de oppskriften mot Göztepe.

Dermed var det to supportergjenger som holdt med ØIF: Svermen og Forza Arendal.

Forza er velkommen

– Det krasjet i dag. Under den første kampen ble vi enige om at de kunne gjøre hva de ville mens tyrkerne var i angrep, mens vi spilte når ØIF angrep. I dag ble det en misforståelse. Jeg fikk ikke vite med sikkerhet at de skulle komme. Da de kom hadde jeg allerede gitt vekk plassene til tyrkerne, og Forza måtte stå på motsatt side av oss. Da hører ikke vi hva de driver med der borte og motsatt. Det blir vanskelig å samarbeide, sier Svermen-leder Jørn Holmestrand



Han presiserer at Forza er hjertlig velkommen på ØIF sine kamper fremover, men han gjerne vil samkjøre supportergruppene litt.

– De tar bort det som har med fotball å gjøre og heier på det som har med Arendal å gjøre. Det er flott. Vi har noen flygelhorn på vei, så man skal ikke se bort fra at vi får til et opplegg. Flere Forza-supportere har sagt at de gjerne tar vinterpausen inne på Sør Amfi. Jeg skal høre med lederen deres, slik at vi finner ut av ting. I dag ble det en misforståelse, sier Holmestrand.

Ønsker liv og trøkk

Flere valgte å forlate A-tribunen der hvor Forza hadde stålsatt seg. Dette er med stor sannsynlighet publikummere som foretrekker å ha det litt roligere rundt seg, og derfor hadde plassert seg på motsatt side av Svermen.

– Vi ønsker masse liv og trøkk. Vi kan godt være med på sangene deres og stå sammen. Vi må finne ut hva som egner seg best, sier Holmestrand.

Blant Forza-gjengen var stemningen på topp gjennom kampen. De kunne endelig kunne trekke inn i varmen.

– Det er bare varmt og godt å være på Sør Amfi. Det er gøy å støtte byen vår og presentasjon var veldig imponerende, sier nestleder i Forza Arendal, Mads Willumstad.

Slapp å stoppe opp

For dem funket det veldig bra å stå alene, med unntak av noen høytalere som var rettet motsupportergjengen.

– Vi fulgte vårt eget opplegg, slik som vi er vant til. Da er det mye enklere å holde flyt i sangene. Det kan være at noen mister en ball etter fem sekunder også må vi plutselig stoppe å synge. Da mister vi flyten, sier Willumstad.

Han ser positivt på å bidra på flere ØIF-kamper

– Det hadde vært moro å komme på flere kamper. Vi må ta det litt som det kommer. Får vi mye positive tilbakemeldinger så er det fort gjort at vi blir å se igjen, men om det blir mye negativt så dropper vi det. For å si det sånn: Det er ikke noe problem for oss å samarbeide med Svermen, sier Willumstad.